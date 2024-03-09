DEM Parti Antalya Serik Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Antalya Serik adayı Tayfun Yüksel kimdir?
31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler yaklaşırken DEM Parti Antalya Serik Büyükşehir Belediye Başkan adayı merak edilmekte ve bu noktada Veysi Eski kimdir? Sorusu da gündemde yer almakta. Peki, DEM Parti Antalya Serik adayı Tayfun Yüksel kimdir?
Dem Parti Antalya Serik Belediye Başkan adayı kim? Sorusu, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında seçmenlerin gündeminde yer alıyor ve merak konusu haline geliyor. 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimi için illerin belediye başkana adayları netleşiyor. Peki, DEM Parti Antalya Serik adayı Tayfun Yüksel kimdir?
DEM PARTİ ANTALYA SERİK ADAYI TAYFUN YÜKSEL KİMDİR?
Tayfun Yüksel 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında DEM Parti Antalya Serik Belediye EşBaşkan adayıdır. Tayfun Yüksel çiftçidir ve ilkokul mezunudur.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz