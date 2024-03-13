DEM Parti Ağrı Doğubayazıt Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Ağrı Doğubayazıt adayı Kenan Alkan kimdir?

Dem Parti Ağrı Doğubayazıt Belediye Başkan adayı kim? Sorusu, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında seçmenlerin gündeminde yer alıyor ve merak konusu haline geliyor. 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimi için illerin belediye başkana adayları netleşiyor. Peki, DEM Parti Ağrı Doğubayazıt adayı Kenan Alkan kimdir?

DEM PARTİ AĞRI DOĞUBAYAZIT ADAYI ADALET KENAN ALKAN KİMDİR?

Kenan Alkan 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında DEM Parti Ağrı Doğubayazıt Belediye EşBaşkan adayıdır. DEM Parti Ağrı Doğubayazıt adayı Kenan Alkan siyasetçidir ve ortaokul/lise mezunudur.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygDoğubayazıtmasından öğrenebilirsiniz