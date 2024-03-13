DEM Parti Ağrı Diyadin Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Ağrı Diyadin adayı Adnan Doğan kimdir?

Dem Parti Ağrı Diyadin Belediye Başkan adayı kim? Sorusu, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında seçmenlerin gündeminde yer alıyor ve merak konusu haline geliyor. 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimi için illerin belediye başkana adayları netleşiyor. Peki, DEM Parti Ağrı Diyadin adayı Adnan Doğan kimdir?

DEM PARTİ AĞRI DİYADİN ADAYI ADALET ADNAN DOĞAN KİMDİR?

Adnan Doğan 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında DEM Parti Ağrı Diyadin Belediye EşBaşkan adayıdır. DEM Parti Ağrı Diyadin adayı Adnan Doğan öğretmendir ve üniversite/yüksekokul mezunudur.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygDiyadinmasından öğrenebilirsiniz