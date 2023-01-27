İsveç'te Türk Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakan aşırı sağcı Rasmus Paludan, aynı provokasyonu bu sefer Danimarka'da yaptı. Dortheavej semtinde cuma namazı bitiminde İslam Toplumu derneğine ait caminin karşısına gelen Paludan, bir kez daha Kur'an-ı Kerim yaktı. Danimarka'da Kuran-ı Kerim yakan kim, adı ne? Danimarka'da Kuran'ı kim yaktı? merak ediliyordu.

Danimarka'da Kuran-ı Kerim yakan kim? İsveç'te Türk Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakan aşırı sağcı Rasmus Paludan, aynı provokasyonu bu sefer Danimarka'da yaptı. Dortheavej semtinde cuma namazı bitiminde İslam Toplumu derneğine ait caminin karşısına gelen Paludan, bir kez daha Kur'an-ı Kerim yaktı. Danimarka'da Kuran-ı Kerim yakan kim, adı ne? Danimarka'da Kuran'ı kim yaktı? merak ediliyordu. İşte detaylar...

DANİMARKA'DA KURAN-I KERİM YAKAN KİM?

İsveç'in ardından Danimarka'da da Kur'an-ı Kerim yakan aşırı sağcı siyasetçi Rasmus Paludan'a Dışişleri Bakanlığından sert tepki geldi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İsveç'te kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'e karşı gerçekleştirilen nefret suçunun bugün Danimarka'nın Kopenhag şehrinde aynı İslam düşmanı şarlatan tarafından tekrar işlenmesine izin verilmesini en güçlü şekilde lanetliyoruz" ifadelerine yer verildi.

"ENDİŞE VERİCİ"

Skandal olaya Dışişleri Bakanlığı sert tepki gösterdi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi: "İsveç ve Hollanda'dan sonra bu defa Danimarka'da gerçekleştirilen bu alçak eylemin tüm uyarılarımıza rağmen engellenmemesi Avrupa'da dini hoşgörüsüzlük ve nefretin sözde özgürlük ortamını suistimal ederek eriştiği tehlikeli boyutları ortaya koyması bakımından endişe vericidir. Avrupa'da milyonlarca insanın hassasiyetlerini rencide eden bu tür iğrenç eylemlere müsamaha gösterilmesi barış içinde bir arada yaşama pratiğini tehdit etmekte ve her gün Avrupa'nın bir yerinde meydana gelen ırkçı, yabancı düşmanı ve İslam karşıtı saldırıları kışkırtmaktadır. Avrupa toplumunun ayrılmaz parçası olan Müslümanları ötekileştiren bu eylemler karşısında tepkisiz kalan yönetimlere sorumluluklarını hatırlatıyor, savunduklarını iddia ettikleri evrensel değerlerin ayaklar altına alınmasına seyirci kalmamaya davet ediyoruz."

"BUNA İZİN VERMEK KÖTÜLÜĞÜN SIRADANLAŞTIRILMASIDIR"

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ise, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Avrupa'da Kur'an-ı Kerim'in yakılması 'bir kaç fanatiğin provokasyonu. Abartıp reklamını yapmayalım' diye geçiştirilecek bir hadise değildir. Buna izin vermek kötülüğün sıradanlaştırılmasıdır. Nefret suçlarının hafifletilmesidir. Fanatizmin korunması ve ödüllendirilmesidir.

"AVRUPA TEDBİR ALMAK ZORUNDA"

İfade özgürlüğü tahrik, hakaret, aşağılama, küfür ve kutsal değerlere saldırı için kullanılamaz. Başka inançların sembollerine, ülke bayraklarına, kişilik haklarına sistematik saldırılar nasıl hafife alınamazsa, Avrupa İslam'a yönelik saldırılara karşı da tedbir almak zorundadır."

"AVRUPA TEDBİR ALMAK ZORUNDA"

İfade özgürlüğü tahrik, hakaret, aşağılama, küfür ve kutsal değerlere saldırı için kullanılamaz. Başka inançların sembollerine, ülke bayraklarına, kişilik haklarına sistematik saldırılar nasıl hafife alınamazsa, Avrupa İslam'a yönelik saldırılara karşı da tedbir almak zorundadır."