Damla Kent halka arz ne zaman? Damla Kent halka arz hangi bankalarda var, nasıl alınır?

"Damla Kent halka arz hangi bankalarda var?" sorusu da en az tarih kadar dikkat çekiyor. Talep toplama sürecine katılmak isteyen yatırımcılar, hangi bankalar ve aracı kurumlar üzerinden bu sertifikaları alabileceklerini öğrenmek istiyor. Damla Kent projesi, gayrimenkul sektöründe önemli bir yatırım fırsatı sunuyor. Peki, Damla Kent halka arzı nasıl alınır, hangi tarihlerde başlıyor ve hangi bankalar üzerinden başvuru yapılabilir? İşte 5 Ağustos 2025 itibarıyla yatırımcıların bilmesi gereken tüm detaylar…

DAMLA KENT HALKA ARZ NE ZAMAN?

Damla Kent halka arz tarihi olarak 4-5-6-7-8 Ağustos 2025 belirlendi. Yatırımcılar bu tarihler arasında, sabah 09:00 ile akşam 17:00 saatleri arasında taleplerini iletebilecek. "Damla Kent halka arz" fiyatı ise 7,59 TL olarak açıklandı. Bu uygun fiyat, projeye düşük bütçelerle ortak olma imkânı sunuyor.

DAMLA KENT KAÇ LOT VERİYOR?

Halka arz yöntemi oransal dağıtım olacak. Toplamda 1.923.481.733 lot pay satışa sunulacak ve bunun üzerine 897.111.762 lot ek pay hakkı da bulunuyor. Böylece arz büyüklüğü, yüksek yatırımcı talebini karşılayacak şekilde geniş tutulmuş durumda.

DAMLA KENT HALKA ARZ HANGİ BANKALARDA VAR?

Halka arza aracılık eden kurumlar arasında Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. yer alıyor. Bu kurumlar üzerinden veya bunlarla entegre çalışan banka ve aracı kurumlardan yatırım hesabı olan herkes talepte bulunabilecek.

DAMLA KENT HALKA ARZ NASIL ALINIR?

Borsa İstanbul'da DMLKT işlem koduyla işlem görecek olan gayrimenkul sertifikaları, 14 Ağustos 2025 itibarıyla yatırımcıların alım-satımına açılacak. Bu sertifikalar, Yapılandırılmış Ürünler ve Fon Pazarı'nda işlem görecek. İşlem süresi ise 3 Eylül 2029 tarihine kadar devam edecek.