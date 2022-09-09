Dadı mesleğini yapmak isteyenler Dadı maaşları hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Dadı maaşları ve Dadı ücretleri hakkında araştırma yapanlar Dadı maaşları ne kadar? Güncel zamlı Dadı maaşları kaç TL? gibi soruların cevaplarını araştırıyor. Peki, Dadı maaşları ne kadar?

Kariyerini Dadı mesleği üzerine yapmayı düşünenler Dadı maaşları ne kadar? Güncel zamlı Dadı maaşları kaç TL? diye araştırıyor. Peki, Dadı maaşları ne kadar? İşte detaylar haberimizde…

MAAŞ NEDİR?

Maaş; bir kişiye yaptığı işin karşılığı olarak, düzenli şekilde ödenen para. Ücret ise genel anlamıyla maaşı ve ikramiye gibi diğer ödeme çeşitlerini de kapsar. Maaş, İşveren tarafından, çoğunlukla günlük, haftalık veya aylık şekilde ödenir. Maaşın miktarı genellikle bir iş günü veya saati baz alınarak hesaplanır.

MAAŞ HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Brüt maaş hesaplaması yaparken SGK primi, işsizlik primi, gelir vergisi ve damga vergisini hesaba katarak işlem yapılır.

Basit bir formüle dökmek gerekirse;

Brüt maaş = net maaş + SGK primi + damga vergisi + gelir vergisi + işsizlik primi şeklinde hesaplanabilir.

DADI MAAŞLARI NE KADAR?

Dadı maaşları 5.500 ile 21.630 arasında değişkenlik gösteriyor.