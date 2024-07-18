D-Smart Spor Smart CANLI izle! Galatasaray Trencin Spor Smart şifresiz canlı yayın linki!

D-Smart Spor Smart canlı izle! Avusturya'da yeni sezonu açan Galatasaray, 11-27 Temmuz arasında LASK Linz'in ev sahipliğindeki organizasyonda 5 maç yapacak. D-Smart'tan yapılan açıklamaya göre, Galatasaray'ın 2024-2025 sezonu hazırlık programı belli oldu. Peki, D- Smart şifreli mi? Galatasaray Trencin maçı kesintisiz, şifresiz izleme linki var mı? Detaylar!

D-SMART SPOR SMART ŞİFRELİ Mİ?

Galatasaray - Trencin maçı D-Smart platformunda Spor Smart kanalından yayınlanacak. D-Smart üyeliğiniz varsa, maçı bu kanaldan izleyebilirsiniz. Maçı izlemek için D-Smart aboneliğinizin olması gerekmektedir.

GALATASARAY - FORTUNA DÜSSELDORF HAZIRLIK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray - Trencin hazırlık maçı bu akşam 20:30'da başlayacak.