Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Beştepe'de yapılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programı merak edilirken Kabine Toplantısı'nın konuları araştırılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Programı! 4 Mart Kabine Toplantısı saat kaçta? Kabine Toplantısı'nın konuları neler? Detaylar haberimizdedir…

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecek Kabine Toplantısı'na başkanlık edecek.

KABİNE TOPLANTISI'NIN KONULARI NELER?

Kabine Toplantısı'nda en önemli başlıklar arasında ramazan ayı öncesi yüksek seyreden et fiyatları olacak. Ramazan döneminde fahiş fiyat artışı ve stokçuluk yapılmaması için hayata geçirilen ve geçirilecek denetimler masada olacak.

SEÇİM GÜVENLİĞİ MASADA OLACAK

Kabine Toplantısı'ndaki iç ve dış siyasette öne çıkan başlıklar da değerlendirilecek. Toplantıda 31 Mart'taki yerel seçime ilişkin seçim güvenliğine de ayrı bir parantez açılacak.

ÖĞRETMEN ATAMALARI

Geçtiğimiz günlerde Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in öğretmen atamalarıyla ilgili yaptığı açıklama son gözler Kabine Toplantısı'na çevrilmişti. Bakan Tekin'in açıklamaları sonrası öğretmen atamalarının da toplantıda ele alınabileceği tahmin ediliyor.

ABD'DEN F-16 TEDARİKİ

Kabine'deki bir başka gündem maddesi ise ABD'den F-16 savaş uçağı tedarikinde gelinen son aşama olacak. Tedarik sürecinde Washington D.C yönetiminden gelen ve Milli Savunma Bakanlığı'na ulaşan teklif ve kabul mektuplarına ilişkin değerlendirmeler ana gündem maddeleri arasında yer alacak.