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CUMARTESİ GÜNÜ ECZANELER AÇIK MI? 2 Aralık 2023 Eczane çalışma saatleri!

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Hafta sonunda Cumartesi günleri eczaneler açık mı sorusu vatandaşların en çok merak ettikleri arasındadır. Tedavileri doğrultusunda ilaç almak için hafta sonlarında eczanelerin açık olup olmadığını yakından inceleyenler ihtiyaç duyulan kurumların Cumartesi çalışma saatlerini yakından incelemektedir. Peki, Cumartesi günü eczaneler açık mı? 2 Aralık 2023 Eczane çalışma saatleri! İşte konu hakkında tüm merak edilenler…

Eczaneler 7/24 hizmet veren sağlık kurumları olarak hem hafta içi hem de hafta sonu açık oluyor. Normal çalışma saatleri dışındaki saatler ise nöbetçi eczaneler tarafından hizmet devam ediyor.Peki, Cumartesi günü eczaneler açık mı? 2 Aralık 2023 Eczane çalışma saatleri! Detaylar haberimizde...

CUMARTESİ GÜNÜ ECZANELER AÇIK MI?

Eczaneler, resmi tatiller ve Pazar günleri haricinde hizmetlerine kesintisiz devam ediyor. Yani eczaneler cumartesi günleri de açık oluyor.

CUMARTESİ GÜNÜ ECZANELER AÇIK MI? 2 Aralık 2023 Eczane çalışma saatleri!

2 ARALIK 2023 ECZANE ÇALIŞMA SAATLERİ

Eczaneler cumartesi günleri normal mesai saatleri dahilinde yani belirtmek gerekirse 09.00 ile 19.00 saatleri içerisinde hizmet vermektedirler.

CUMARTESİ GÜNÜ ECZANELER AÇIK MI? 2 Aralık 2023 Eczane çalışma saatleri!

ECZANELER HAFTADA KAÇ GÜN AÇIK?

Eczaneler, resmi tatiller ve pazar günleri dışında hizmetlerine kesintisiz bir şekilde devam ediyor. Eczaneler cumartesi günleri normal mesai saatlerinde, yani 09.00 ile 19.00 saatleri arasında hizmet veriyorlar. Pazar: Nöbetçi eczaneler hizmet veriyor.

CUMARTESİ GÜNÜ ECZANELER AÇIK MI? 2 Aralık 2023 Eczane çalışma saatleri!

NÖBETCİ ECZANELER NASIL ÖĞRENİLİR?

Hafta sonu eczane çalışma saatleri, cumartesi günleri için hafta içi ile aynıdır. Ancak acil durumlar için nöbetçi eczaneler kararlaştırılan saatlerde hizmet sunmaya devam eder. Pazar günü açık olan eczaneler ise internet üzerinden il, ilçe veya mahalle ismi yazılarak aranabilir. İnternet üzerinden ulaşılan eczanelerin bilgileri arasında açık olup olmadıkları da belirtilir. Bununla birlikte nöbetçi eczaneler için kullanılan resmi siteden de kolaylıkla bölgede hizmet sunan açık eczanelere ulaşılabilir.

Serhıldan Hülakü
Serhıldan Hülakü
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