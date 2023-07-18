Portekizli yıldız futbolcu Suudi Arabistan takımı Al-Nassr'a transfer olmasıyla gündem olmuştu. Taraftarlardan büyük tepki gören Cristiano Ronaldo bugün Türk taraftarları kızdıran açıklamalarda bulundu. Peki, Cristiano Ronaldo Türkiye için ne dedi? Cristiano Ronaldo Türkiye için söylenen sözleri neler? Cristiano Ronaldo Türkiye Ligi için ne dedi? İşte detaylar…

Cristiano Ronaldo'nun Türkiye Ligi için söylediklerine tepkiler çığ gibi

Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr'da mücadele eden Cristiano Ronaldo'nun maç sonu Arabistan Ligi için sarf ettiği sözler sonrası Türk taraftarlardan tepki gördü. Peki, Cristiano Ronaldo Türkiye için ne dedi? Cristiano Ronaldo Türkiye için söylenen sözleri neler? Cristiano Ronaldo Türkiye Ligi için ne dedi? Detaylar haberimizdedir…

CRİSTİANO RONALDO TÜRKİYE İÇİN NE DEDİ?

Al Nassr forması giyen Cristiano Ronaldo, Celta Vigo'ya hazırlık maçında 5-0 yenildikleri mücadelenin ardından çarpıcı bir açıklamada bulundu. Suudi Arabistan Ligi'ni öven Portekizli yıldız, "MLS'ten daha iyi. Bir yıl içinde de Türkiye ve Hollanda Ligi'ni geçecek." ifadelerini kullandı. Ronaldo'nun bu sözleri Türk futbolseverlerin büyük tepkisini çekti.

CRİSTİANO RONALDO TÜRKİYE İÇİN SÖYLENEN SÖZLERİ NELER?

Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'ın formasını giyen Cristiano Ronaldo, Celta Vigo ile oynadıkları hazırlık maçının ardından yaptığı açıklamayla gündem oldu. Suudi Arabistan Ligi'nin 1 sene içinde Türkiye Ligi'ni geçeceğini belirten Portekizli yıldıza tepki yağdı.

Cristiano Ronaldo yaptığı açıklamada, "Suudi Arabistan Ligi MLS'ten daha iyi. Bir yıl içinde de Türkiye ve Hollanda Ligi'ni geçecek." dedi. Portekizli yıldızın bu sözleri Türk futbolseverlerin tepkisini çekti.

Portekizli yıldız ayrıca, "Avrupa futboluna geri dönmeyeceğim. Kapılar benim için tamamen kapandı. Beni Suudi Arabistan'a gittiğim için eleştirdiler. Peki şimdi ne oldu? Ben yolu açtım ve şimdi herkes buraya geliyor." ifadelerini kullandı.

Sosyal medyada Ronaldo'ya gelen tepkiler şöyle: