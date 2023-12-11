Avrupa'daki temsilcimiz Galatasaray hakkında Kopenhag vs GS maçı ilk 11'ler belli oldu mu, maçın hakemi kim? Aramaları yükseliyor. Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın Kopenhag ile deplasmanda karşılaşacağı maçı İtalyan yönetecek. Peki, CPH hangi takım? CPH açılımı ne? İşte detaylar…

CPH hangi takım? CPH açılımı ne?

Şampiyonlar Ligi'ndeki bu mücadelenin kazananı Devler Ligi'nde bir üst tura yükselecek. Temsilcimiz Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Kopenhag ile deplasmanda oynayacağı maçı, İtalyan hakem yönetecek. Peki, Galatasaray Kopenhag maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? CPH hangi takım? CPH açılımı ne? İşte detaylar…

KOPENHAG - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde A Grubu'nda yer alan Galatasaray ile Kopenhag arasındaki rövanş maçı 12 Aralık 2024 Salı akşamı oynayacak.

KOPENHAG - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Kazananın gruptan çıktığı bu mücadele EXXEN'den canlı olarak yayınlanacak.

KOPENHAG - GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA?

Temsilcimizin deplasmanda oynayacağı maç Danimarka'da yapılacak ve saat 23.00'da başlayacak.

CPH HANGİ TAKIM?

FC Kopenhag veya FC København, Danimarka'nın önde gelen futbol kulüplerinden birisidir. 1992 yılında Kıta Avrupası'nın en eski futbol kulübü Kjøbenhavns Boldklub ile Boldklubben 1903 kulüplerinin futbol takımlarını birleştirmesiyle kurulan ekip maçlarını Kopenhag'daki 38,065 kişilik Parken Stadı'nda oynamaktadır.

Kulübün ezeli rakibi Brøndby IF takımıdır. Bu takımla oynadıkları maçlar Kopenhag Derbisi olarak nitelendirilmektedir.