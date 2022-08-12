Çorum deprem bölgesi mi? Çorum'da fay hattı var mı? Çorum FAY hattı haritası!

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, saat 09.07'de meydana gelen deprem 5,50 kilometre derinlikte gerçekleşti. Peki, Çorum deprem bölgesi mi? Çorum'da fay hattı var mı?

Çorum'da 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, saat 09.07'de meydana gelen deprem 5,50 kilometre derinlikte gerçekleşti. Çorum deprem bölgesi mi? Çorum'da fay hattı var mı? İşte, detaylar…

ÇORUM DEPREM BÖLGESİ Mİ?

AFAD'ın Türkiye deprem fay hatları haritasına göre Çorum 2'inci ve 3.'üncü deprem bölgesinde yer alıyor..

Çorum İli İlçeleriyle beraber deprem açısından önem arz etmekte olup; aşağıda belirtilen fayların tehdidi altındadır.

Çorum FAY hattı haritası

1.Kuzey Anadolu Fay Hattı : Türkiye'nin en önemli fay hattıdır.Genel deprem üzerine konuşan bilim adamları bu fay hattından konuşur.Doğuda, Doğu Anadolu fayı ile kesiştiği Bingöl İli Karlıova üçlü birleşim noktasından başlar.Çorum İli sınırları (Osmancık - Kargı ) içerisinden geçer. Yaklaşık 1.000 km uzunluğundadır. 1900 – 2000 yılları arasında 5,5ve daha yukarı 36 deprem üretti. 5,5 – 8 arasında ve ortalama 10 – 15 km derinde ve sığ deprem üretir. Beş milyon yıldan beri aktiftir. KAF hattına yakın yerleşim birimleri daima risk altındadır.

2.Salhançayı Fayı: 35 – 40 km uzunluğunda, kuzeyinde Kuzey Anadolu Fayı ile güneyinde Mecitözü fayı ve Ezine pazarı fayı bulunur. 1996 yılında meydana gelen Mecitözü depremde ortaya çıkmıştır.

3.Mecitözü Fayı : Pasif bir fay hattıdır. Konunun uzmanları bu fay hattının 6 'nın üzerinde deprem üretmeyeceği görüşündedir.

4.Kırıkkale Fayı : Niksar Çekayır havzası yakınlarında Kuzey Anadolu fayından ayrılarak güneybatıya doğru Amasya - Çorum illerini izleyerek Kırıkkale ve oradan Çubuk İlçesine uzanır.

5.Hamamözü Fayı : Çorum merkezinin 18 km kuzeyinde bulunur.

6.Almus Fayı : Kırıkkale fayının hemen doğusunda yer alır.

7.Ezinepazarı Fayı : Mecitözü fayına bağlıdır.

8.Seydim Fayı : Küçük bir fay hattı olup; konununuzmanları4.9şiddetinin üzerinde deprem üretmeyeceği görüşündedir.Bu bölgede zaman zaman küçük depremler meydana gelmektedir.