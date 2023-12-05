Çöp şiş dürüm tarifi! MasterChef Çöp şiş dürüm nasıl yapılır?

MasterChef Türkiye yeni bölümde yarışmacılar en güzel Çöp şiş dürüm hazırlamak için yarıştı. İzleyiciler de kendi mutfaklarında Çöp şiş dürüm hazırladı. Peki, Çöp şiş dürüm nedir? Çöp şiş dürüm nasıl yapılır? Çöp şiş dürüm nedir?

Dürüm lezzetleri sevenlerin mutlaka denemesi gereken bir tarif Çöp şiş dürüm ağızda dağılan kıvamı ile özel bir lezzet seçeneği olarak öne çıkıyor. Peki, Çöp şiş dürüm nasıl yapılır? Çöp şiş dürüm nedir? Çöp şiş dürüm nasıl yapılır, Çöp şiş dürüm yapılırken nelere dikkat edilir? MasterChef'te Çöp şiş dürüm yapıldı, evde klasik Çöp şiş dürüm yapıldı! İşte en güzel Çöp şiş dürüm!

ÇÖP ŞİŞ DÜRÜM TARİFİ!

1'er tatlı kaşığı kimyon, kekik, yenibahar, tuz

Karabiber, pulbiber (istediğiniz miktarda)

Yarım çay bardağından az su

2 yemek kaşığı sıvıyağ

6 adet çöp şiş

400 gr. kıyma

2 yemek kaşığı galeta unu

4 diş sarımsak (dövülmüş)

1 adet soğan (rendelenmiş)

4-5 dal maydanoz (ince kıyılmış)

YAPILIŞI

Tüm malzemeleri karıştırıp güzelce yoğurun. Hazırladığınız köfte harcını 6 eşit parçaya bölün. Her bir köfteyi çöp şişlerin üzerine uzunlamasına sıkarak tutturun.

Elinizle hafif yassılaştırın ve yağlı kağıt serili fırın tepsisine yerleştirin.Önceden ısıtılmış 190-200 dereceli fırında kızarana kadar pişirin.

Fırından çıkardığınız köfteleri lavaş ekmeği üzerinde tercihen soğan salatası ile birlikte servis edin.