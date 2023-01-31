Colin Kazım-Richards veya Kazım Kazım 26 Ağustos 1986 yılında Londra'da, Antigualı bir baba ve Kıbrıs Türkü asıllı bir annenin çocuğu olarak İngiltere'de dünyaya geldi. Peki, Colin Kazım hangi takımlarda oynadı?

Türkiye Millî Futbol Takımı ve Corinthians takımında forma giymektedir. Futbolcunun adı kayıt sırasında "Colin Kazım-Richards" olarak yazılmıştır, bunun sebebi özellikle İngiltere'de farklı iki milliyete mensup anne-babanın ikisinin de soyadının çocuğa verilmesidir. Genellikle Kazım Kazım ve Colin Kazım olarak bilinir. Peki, Colin Kazım hangi takımlarda oynadı? İşte, detaylar…

COLİN KAZIM HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Colin Kazım-Richards veya Kazım Kazım 26 Ağustos 1986 yılında Londra'da, Antigualı bir baba ve Kıbrıs Türkü asıllı bir annenin çocuğu olarak İngiltere'de dünyaya geldi.

Türkiye Millî Futbol Takımı ve Corinthians takımında forma giymektedir.

Futbolcunun adı kayıt sırasında "Colin Kazım-Richards" olarak yazılmıştır, bunun sebebi özellikle İngiltere'de farklı iki milliyete mensup anne-babanın ikisinin de soyadının çocuğa verilmesidir. Genellikle Kazım Kazım ve Colin Kazım olarak bilinir.

Çok genç yaşta önce Queens Park Rangers takımının sonra Arsenal takımının altyapısında futbola başlamıştır. 2001 yılında altyapısına geçtiği Bury'de profesyonel futbol kariyerine 2004/2005 sezonunda başlamıştır. Sezon içindeki üstün performansı, güzel futbol ile daha büyük takımların dikkatini çekmiştir ve Coca Cola tarafından düzenlenen bir turnuvada "Coca-Cola Kid" ödülünü kazanmasıyla Aaron Berry tarafından 19 yaşında 250.000 £ karşılığında 3 yıllığına Brighton & Hove Albion takımına transfer olmuştur.

2005/2006 sezonunda da kulübü için kulübün 5000'inci golü dahil olmak üzere 6 gol atmıştır. 2006/2007 sezon başı açılış maçında bir ihmal sonrası kadroya alınmamış ve genç oyuncu takımdan ayrılmak istediğini söylemiştir ve transfer listesine konulmuştur. Transferin son günü 31 Ağustos 2006'da Sheffield United takımına transfer olmuştur.

15 Haziran 2007'de Fenerbahçe'ye transfer olmuştur.İlk senesinde Türkiye Süper Kupası'nı kaldırmıştır ve UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final başarısını yaşamıştır. 2009/2010 sezonu içinde adı birçok iddiaalarda ortaya atılmış, rahat tavırlarıyla dikkat çeken oyuncu; maçlarda gereksiz yere agrasifliğinden dolayı çok kez kırmızı kart görmüştür. Sezon içinde idmana geç kalıp yetişmeye çalışırken trafik kazası geçiren futbolcu bu tatsız olaylardan dolayı kadro dışı bırakılmıştır. Devre arasında Toulouse takımına kiralık verilmiştir. Fenerbahçe'yi çok özlediğini sürekli dile getiren futbolcudur.

2010/2011 sezonunda teknik direktör Aykut Kocaman'nın isteğiyle Fenerbahçe'ye geri dönmüştür. 2011 Ara transfer döneminde Fenerbahçe ile sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiş ve 4 Ocak 2011'de Galatasaray'a 3,5 yıllık anlaşma ile bedelsiz transfer olmuştur.

2010-2011 sezonu devre arasında Galatasaray'a transfer olan Kazım, ilk olarak Hannover 96 ile oynanan hazırlık maçında forma giymiş ve ilk maçında golle buluşmuştur. İkinci maçında ise Galatasaray'ın Ali Sami Yen Stadı'ndaki son maçı olan Beypazarı Şekerspor ile oynanan Türkiye Kupası grup maçında skoru 3-1'e getiren golü kaydetmiştir.

Colin Kâzım, 2011-2012 sezonunun devamında iyi performans sergileyememiş ve Galatasaray'ın Türk Telekom Stadyumu'nda oynadığı Kardemir Karabükspor maçını ıslıklarla terk etmiştir. Bunun üzerine Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim ile görüşmüş takımdan ayrılmak istediğini dile getirmiştir. Terim, Kazım'ın isteğini kabul etmiştir ve Kazım kiralık olarak Yunanistan'ın Olympiakos takımıyla anlaşmıştır.

Kazım Kazım, 2011-12 sezonu devre arasında Olympiakos'a 875 bin euroya 2011-12 sezonunun sonuna kadar kiralanmıştır. Sözleşmede 1,5 milyon euro karşılığında satın alma seçeneği vardır.Olympiakos'ta 9 maçta forma giyen Kazım, İlk sezonunda hem Super League (Yunanistan) hemde Yunan Kupası'nı almıştır.

Olympiakos ile bir yarım sezon geçiren Kazım, teknik direktör tarafından beğenilmedi ve bonservisi satın alınmadı. Kazım Kazım bunun üzerine Galatasaray'a geri döndü. Galatasaray'ın Avusturya kampına alınmayan Colin-Kazım, İngiltere ligi ekiplerinden West Ham United tarafından denemeye alındı. 2 hafta boyunca denenen Colin Kâzım bu kulüple anlaşma yapmamamıştır.

10 Ağustos 2012 tarihinde İngiltere Premier ligi ekiplerinden Blackburn Rovers'a 2012-2013 sezonunun sonuna kadar kiralanmıştır.

4 Eylül 2013 tarihinde 250.000 Euroya Bursaspor'a transfer oldu. 4 yıllık imzaladığı kulübü ile yıllık 1 Milyon Euro alacağı açıklandı. 2014 günü ise dedesinin öldüğü Eskişehirspor maçı öncesinde kadrodan çıkarılması gündeme gelen Kazım, bu maçta kadroda olmak istediğini belirtti ve penaltıdan bir de gol attı.

13 Ağustos 2014 tarihinde Bursaspor'dan Feyenoord takımına 1 yıllığına kiralık olarak transfer olmuştur. Futbolcu, Hollandalı bir gazeteciyi tehdit ettiği gerekçesiyle 18 Ocak tarihinde Feyenoord kulübü tarafından kadro dışı bırakılmıştır ve 2 Şubat 2016'da İskoçya'nın Celtic kulübünün internet sitesinden yapılan açıklamada futbolcu ile 2.5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtilmiştir.

Kazım, 1 Şubat 2016'da, 2.5 yıllık bir anlaşma imzalayarak, İskoç kulübü Celtic'e katıldı. İskoçya kariyerine olaylı başladı. Celtic'in ligde Aberdeen'e konuk olduğu karşılaşmada ilk kez forma giyen Kazım, girdikleri bir ikili mücadele sonrası yerde kalan Ash Taylor'ın ayağına bastı. 7 Şubat 2016'da East Kilbride kulübüne karşı İskoç Kupası'ndaki ilk golünü attı.

Kazım, 9 Haziran 2016'da 1.5 yıllık sözleşme imzalayarak Série A (Brezilya) ekibi Coritiba'ya katıldı.Série A (Brezilya) 12. haftasında Coritiba-Atlético-PR karşılaşmasında sahaya 81. dakikada dahil olduğu ilk maçta takımına 3 puanı getiren golü attı. Colin Kazım bu golle Série A (Brezilya)'da gol atan ilk Türk oldu.

Türkiye Millî Futbol Takımı formasını ilk kez Ünal Karaman'ın davetiyle 24 Mart 2007 tarihinde Türkiye U-21-İsviçre U-21 maçında giyerek milli olmuştur. A Millî Takım formasını ise ilk kez Fatih Terim tarafından 5 Haziran 2007 tarihinde oynanan Türkiye-Brezilya maçında giyerek gerçekleştirmiştir. Türkiye U-21 formasını 2007 yılında 5 kez giymiş 1 gol kaydetmiştir. 1 defa da A2 Millî Takım formasını giymiştir. 2007 senesinden itibaren giydiği Türkiye forması ile katıldığı turnuva(lar); 2008 Avrupa Futbol Şampiyonası'dır. Kâzım Türkiye ile 2008 Avrupa Futbol Şampiyonası üçüncülüğü yaşamıştır. Türkiye forması ile 30 maç oynamıştır. İlk gollerini 10 Ağustos 2011'de Türk Telekom Arena da oynanan Estonya maçında kaydetmiştir.

OYNADIĞI TAKIMLAR

2004-2005 Bury 30 (3)

2005-2006 Brighton & Hove Albion 43 (6)

2006-2007 Sheffield United 27 (1)

2007-2011 Fenerbahçe 66 (5)

2010 → Toulouse (kiralık) 15 (2)

2011-2013 Galatasaray 31 (5)

2012 → Olimpiakos (kiralık) 9 (1)

2012-2013 → Blackburn Rovers (kiralık) 28 (3)

2013-2014 Bursaspor 16 (0)

2014-2015 → Feyenoord (kiralık) 23 (11)

2015-2016 Feyenoord 16 (4)

2016 Celtic 11 (2)

2016 Coritiba 21 (3)

2017-2018 Corinthians 15 (1)

2018 → Lobos BUAP (kiralık) 10 (3)

2019 Veracruz 23 (8)

2020 Pachuca 13 (3)

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