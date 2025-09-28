Ciner Grubu sahibi Turgay Ciner kimdir? Turgay Ciner hakkında yakalama kararı mı çıkarıldı, neden çıkarıldı?

Türkiye'nin en sessiz ama en etkili iş insanlarından biri olan Turgay Ciner, bu kez iş dünyasındaki başarılarıyla değil, hakkında çıkarılan yakalama kararıyla gündemde. Peki, Ciner Grubu sahibi Turgay Ciner kimdir, kaç yaşında, nereli? Turgay Ciner hakkında neden yakalama kararı çıkarıldı? Detaylar haberimizde...

CİNER GRUBU SAHİBİ TURGAY CİNER KİMDİR?

Turgay Ciner, 1 Mart 1956 tarihinde Artvin'in Hopa ilçesinde dünyaya gelmiştir. Laz kökenli olan Ciner, iş hayatına çok genç yaşlarda, lise dönemlerinde çay ocaklarında çıraklık yaparak başlamıştır. Üniversite yıllarında oto yedek parçacılığıyla ticaret hayatına atılmıştır.

Ciner'in ilk büyük ticari hamlesi, 28 yaşındayken kardeşi Tuncer Ciner ile birlikte İstanbul Talimhane'de açtıkları dükkânda Almanya'dan Mercedes ithal etmeye başlamasıyla gerçekleşmiştir. Bu girişim onun ticaret hayatında dönüm noktası olmuştur.

1988 yılında, Anadolu Endüstri Holding'in ortaklarından Osman Yazıcı ile birlikte Irak'ta anahtar teslim taahhüt projelerine imza atmıştır. 1990 yılına kadar süren bu iş birliği, Ciner'in yurtdışında iş yapma kapasitesini pekiştirmiştir. Körfez Krizi sonrasında ise Rusya pazarına yönelerek tekstil yatırımları yapmış, Türkiye'de Ceytaş, Mensucat Santral ve Penyelüks gibi önemli firmaları satın alarak sanayide güçlü bir yer edinmiştir.

1995 yılında HAVAŞ'ın özelleştirilmesi sürecinde yüzde 60'ını, 1998 yılında ise tamamını satın alarak havacılık sektörüne de adım atmıştır. 1997 yılında İsviçre'nin ulusal havayolu şirketi Swissair ile ortaklık kurarak uluslararası bir iş birliği gerçekleştirmiştir.

Ciner'in medya sektörüne girişi 1998 yılında Sabah Grubu'na ortak olmasıyla başlamıştır. Ardından Kanaltürk'ü alma girişimi başarısız olunca, Kanal 1 ve Habertürk TV'yi satın almış; Habertürk Gazetesi ve Habertürk Radyo'yu da kurarak medya yatırımlarını genişletmiştir. 2013 yılında Show TV, Showmax ve Bloomberg HT gibi önemli medya markalarını da portföyüne katmıştır.

Aynı zamanda Kasımpaşa Spor Kulübü'nün sahibi olan Turgay Ciner, evli ve iki çocuk babasıdır.

TURGAY CİNER KAÇ YAŞINDA?

Turgay Ciner, 1 Mart 1956 doğumludur. 2025 yılı itibarıyla 69 yaşındadır. Yaşına rağmen iş dünyasındaki aktifliği ve etkisi devam etmektedir.

TURGAY CİNER NERELİ?

Turgay Ciner, Türkiye'nin Karadeniz bölgesinde yer alan Artvin ilinin Hopa ilçesinde doğmuştur. Laz kökenli bir aileden gelen Ciner, genç yaşta İstanbul'a taşınmış ve iş hayatını burada inşa etmiştir.

TURGAY CİNER SERVETİ NE KADAR?

Turgay Ciner'in serveti konusunda kamuoyuna açıklanmış net bir rakam bulunmasa da çeşitli kaynakların analizleri ve tahminleri doğrultusunda servetinin 300 milyon dolar ile 1,5 milyar dolar arasında olduğu düşünülmektedir.

Ciner, Forbes gibi yayınlarda zaman zaman Türkiye'nin en zengin iş insanları arasında gösterilmiş olsa da, medya ve sanayi yatırımlarının büyük kısmı halka açık olmadığı için gerçek servetini net biçimde ölçmek zordur. Özellikle son yıllarda medya şirketlerinin ve sanayi yatırımlarının kısmen el değiştirmesi, toplam servet tahminlerini de etkilemiştir.

TURGAY CİNER MAL VARLIĞI NEDİR?

Turgay Ciner'in mal varlığı oldukça geniş bir yelpazeye yayılmıştır. İşte Ciner'in sahip olduğu ya da geçmişte sahip olduğu bazı önemli varlıklar:

SANAYİ VE MADENCİLİK

Soda külü üretiminde dünya liderlerinden biri olan Eti Soda ve Kazan Soda yatırımları

Cam ve kimya sektörlerinde üretim tesisleri

Termik santraller ve enerji üretim tesisleri

MEDYA (GEÇMİŞ VE GÜNCEL)

Habertürk TV

Bloomberg HT

Show TV

Showmax

Habertürk Gazetesi

Habertürk Radyo

Marie Claire, FHM, Newsweek gibi dergiler

Bu medya kuruluşlarının bazıları 2024 yılında Can Holding'e devredilmiştir.

TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK

HAVAŞ'ın tamamı (1995-1998 döneminde)

Gemi taşımacılığı ve lojistik yatırımları

GAYRİMENKUL

İstanbul ve yurtdışında çok sayıda ofis, fabrika ve arazi yatırımı

Sanayi bölgelerinde üretim tesisleri

SPOR

Kasımpaşa Spor Kulübü'nün sahibi

Ciner'in mal varlığı çok sayıda şirkete bölünmüş ve doğrudan kendi adına kayıtlı olmayan yapılarla kontrol edilmektedir. Bu nedenle servetinin ve mal varlığının toplam değeri kesin olarak bilinememektedir.

TURGAY CİNER HAKKINDA YAKALAMA KARARI NEDEN ÇIKARILDI?

2025 yılı itibarıyla, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Can Holding soruşturması kapsamında Turgay Ciner hakkında yakalama kararı çıkarılmıştır. Kararın gerekçesi, Ciner'in yurtdışında bulunması ve soruşturma kapsamında ifade vermeye gelmemesidir.

Soruşturma, Can Holding'e ait 121 şirkete yönelik olarak açılmıştır. Bu şirketlerde "suç örgütü kurmak", "nitelikli dolandırıcılık", "vergi kaçakçılığı" ve "kara para aklama" suçlamaları yer almaktadır.

Öne çıkan iddialar şunlardır:

Yurt dışı kaynaklı gelirlerin Türkiye'ye usulsüz yollarla sokulması

Şirketler arasında sahte fatura ve transfer işlemleri

Medya kuruluşları üzerinden finansal manipülasyon yapılması

Vergi kaçırma ve varlık barışı uygulamalarının kötüye kullanılması

Yakalama kararının çıkmasında, Turgay Ciner'in Türkiye dışında bulunması ve ifadesinin alınamaması belirleyici olmuştur. Soruşturma kapsamında bazı şirketlerin yönetimine kayyum atanmış ve TMSF devreye girmiştir.

Ciner'in bu süreçte sessizliğini koruduğu ve herhangi bir kamuoyu açıklaması yapmadığı gözlenmektedir.