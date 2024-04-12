Ramazan Bayramı'nda çokça ikram edilmesiyle bilinen çikolatada kötü günler başladı. Aşırı hava koşullarının Batı Afrika ülkelerinde kakao hasadını art arda üçüncü kez olumsuz etkilemesiyle birlikte fiyatlarda hızlı bir yükseliş kaydedildi. Küresel piyasalarda kakao fiyatı geçen yıla kıyasla 3 kat artarken iki hafta önce ilk defa ton başına 10 bin doları aştı. Peki, Çikolata fiyatları neden arttı? Kakao krizinin sebebi ne?

ÇİKOLATA FİYATLARI NEDEN ARTTI?

Kakaodaki fiyat artışı çikolata üreticilerini de eşi benzeri görülmemiş bir maliyet baskısı altına sokarken bu durum, ürün fiyatlarına yansıdı. Çikolatasıyla dünya çapında ünlü Belçika'da bu ürün hem önemli bir ekonomik faaliyet alanı hem de ülke kültürünün önemli bir parçası olarak öne çıkıyor. Belçika çikolatası yüksek kalitesinin yanı sıra çeşitli aroma ve dolgu içeren pralin türüyle de dikkati çekiyor.

KAKAO KRİZİSİNİN SEBEBİ NE?

Belçika Kraliyet Bisküvi, Çikolata ve Şekerleme Derneği (Choprabisco) Danışmanı Mieke Callebaut, kakao fiyatlarındaki artış ve sektörün durumunu değerlendirdi.