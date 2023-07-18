Cezerye tarifi! Masterchef Cezerye nasıl yapılır? Cezerye tatlısı için gerekli malzemeler nelerdir? Cezerye tatlısı hangi yöreye ait?

Masterchef 18 Temmuz dokunulmazlık oyununda şefler yarışmacılardan Cezerye tatlısının yapmasını istendi. Peki Masterchef Cezerye tatlısı nasıl yapılır? Cezerye tatlısı için gerekli malzemeler nelerdir? Cezerye tatlı tarifi! Cezerye nasıl yapılır? Cezerye tatlı tarifi haberimizde...

Masterchef'te bugün birbirinden güzel tatlılar yapıldı. Seyircilerin en merak ettiği konu Cezerye tarifi oldu. Peki en güzel Cezerye tatlı tarifi nasıldır? Cezerye tatlısı nasıl yapılır? Cezerye için gerekli malzemeler nelerdir? Cezerye tarifi! Cezerye nedir, ne demek? Masterchef Cezerye nasıl yapılır? Cezeryehangi bölgenin, hangi yörenin tatlısı? Cezerye tatlısı hangi ülkeye ve yöreye aittir? Cezerye tatlısı hangi bölge? İşte detaylar...

CEZERYE NEDİR, NE DEMEK? CEZERYE TATLISI HANGİ YÖREYE AİTTİR?

Cezerye (Cezeriye)(Donmuş Helva), özellikle Mersin ve Adana bölgesinde yaygın tatlı türü. Osmanlı mutfağında yer alır. Havuç, toz şeker, ceviz ve hindistan cevizinden yapılır. Adını, Arapça'da havuç anlamına gelen kelimesinden alır. Rendelenen havuç önce haşlanır haşlandıktan sonra şekerle kavrulur. Üzerine hindistan cevizi; içine antep fıstığı, fındık, yer fıstığı ya da ceviz koyulur. Mersin Cezeryesi Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillenmiş ve coğrafi işaret almıştır.

CEZERYE TATLISI İÇİN MALZEMELER NELERDİR?

3 adet orta boy havuç

1 su bardağı toz şeker

Yarım su bardağı su

1 su bardağı dövülmüş ceviz içi

1 su bardağı rendelenmiş hindistancevizi

CEZERYE NASIL YAPILIR?

Havuçları güzelce yıkayın ve kabuklarını soyun. Rende yardımıyla ince rendeleyin.

Rendelenmiş havuçları tencereye alın. Üzerine toz şeker ve suyu ekleyin.

Orta ateşte, havuçlar suyunu çekene kadar pişirin. Havuçlar yumuşamalı ve şekerle karışmalıdır.

Pişen havuçları ocaktan alın ve soğumaya bırakın.

Soğuyan havuç karışımına dövülmüş ceviz içini ekleyin. Güzelce karıştırarak cevizin havuçla homojen şekilde dağılmasını sağlayın.

Hazırladığınız karışımdan küçük parçalar koparıp avuç içinde yuvarlayarak şekil verin. İsteğe bağlı olarak hindistancevizi veya ceviz içiyle kaplayın.

Bütün karışımı bu şekilde şekillendirin ve bir tepsiye dizin.

Cezerye tatlılarını oda sıcaklığında bir süre bekletin. Daha sonra buzdolabına koyarak birkaç saat veya bir gece dinlenmeye bırakın.

Dinlenen cezeryeleri servis yapmadan önce oda sıcaklığına getirin. Ardından servis tabağına alarak sunum yapabilirsiniz.

Cezerye tatlısı, genellikle çay veya kahve eşliğinde keyifle tüketilen bir tatlıdır. Afiyet olsun!