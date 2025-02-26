Çeyrek altın ne kadar 2025? Bugün 26 Şubat 2025 altın fiyatları ne kadar?
Küresel piyasalardaki son ekonomik gelişmeler, altın fiyatlarının yeni zirvelere ulaşmasına neden oldu. Özellikle ABD'nin Çin'e uyguladığı ek gümrük tarifeleri ve Çin'in buna karşı aldığı ekonomik tedbirler, yatırımcıların güvenli liman olarak altına yönelmesini sağladı. Bu durum, 26 Şubat 2025 itibarıyla altın fiyatlarında belirgin bir yükselişi beraberinde getirdi. Peki, çeyrek altın bugün ne kadar? Gram altın kaç TL 2025? İşte detaylar…
Küresel piyasalarda yaşanan son gelişmeler, altın fiyatlarının hızla yükselmesine neden oldu. Özellikle ABD Başkanı Donald Trump'ın 1 Şubat 2025'te Çin'den ithal edilen ürünlere ek %10 gümrük vergisi getirmesi ve Çin'in misilleme olarak ABD'den gelen bazı ürünlere %10 ila %15 arasında ek vergi uygulaması, yatırımcıların güvenli liman olarak altına yönelmesine yol açtı. Bu gelişmelerin ardından küresel ekonomide belirsizlik artarken, altın fiyatlarında da gözle görülür bir yükseliş yaşandı. Uzmanlar, ticaret savaşları ve küresel ekonomik riskler sürdükçe, altın fiyatlarının yükselmeye devam edebileceğini belirtiyor. Peki, 26 Şubat 2025 altında son durum ne? Gram altın bugün kaç TL oldu? Çeyrek altın ne kadar 2025? İşte, güncel altın fiyatları ve detaylar…
GRAM ALTIN KAÇ TL?
Gram altın saat 15:30 itibariyle yüzde -0,04 değer kaybıyla 3411,44'ten işlem görüyor.
ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?
Çeyrek altın saat 15:30 itibariyle yüzde -0,05 değer kaybıyla 5526,09'dan işlem görüyor.
YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın saat 15:30 itibariyle yüzde -0,05 değer kaybıyla 11052,17'den işlem görüyor.
TAM ALTIN KAÇ TL OLDU?
Tam altın saat 15:30 itibariyle yüzde -0,05 değer kaybıyla 22070,23'den işlem görüyor.
ONS ALTIN KAÇ DOLAR ANLIK?
ONS altın, saat 15:30 itibariyle yüzde 0,02 artışla 2913,18'den işlem görüyor.
KAPALIÇARŞI'DA ALTIN NE KADAR?
Kapalıçarşı'da gram altın güne 3451 liradan alınırken 3487 liradan satılıyor.