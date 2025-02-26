Erdoğan'dan Özel'in kuvvet komutanları hedef almasına sert tepki: Başkomutan olarak sesleniyorum

Erdoğan'dan Özel'in komutanları hedef almasına sert tepki
3. İmralı görüşmesi yarın! Heyet 7 kişi oldu, açıklama 28 Şubat'ta

3. İmralı ziyareti yarın! Heyete 4 yeni isim eklendi
Kartalkaya komisyonunda gerginlik! Bakan Ersoy gelmeyince salonu terk ettiler

Salonda o ismi göremeyen CHP'li vekiller bağır çağır masayı terk etti
Başsavcılıktan 'İmamoğlu' açıklaması: Belgenin geri alınması dahil tüm tedbirlerin alınması istendi

Başsavcılıktan İmamoğlu'nun diplomasına ilişkin yeni açıklama

Çeyrek altın ne kadar 2025? Bugün 26 Şubat 2025 altın fiyatları ne kadar?

Çeyrek altın ne kadar 2025? Bugün 26 Şubat 2025 altın fiyatları ne kadar?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Küresel piyasalardaki son ekonomik gelişmeler, altın fiyatlarının yeni zirvelere ulaşmasına neden oldu. Özellikle ABD'nin Çin'e uyguladığı ek gümrük tarifeleri ve Çin'in buna karşı aldığı ekonomik tedbirler, yatırımcıların güvenli liman olarak altına yönelmesini sağladı. Bu durum, 26 Şubat 2025 itibarıyla altın fiyatlarında belirgin bir yükselişi beraberinde getirdi. Peki, çeyrek altın bugün ne kadar? Gram altın kaç TL 2025? İşte detaylar…

Küresel piyasalarda yaşanan son gelişmeler, altın fiyatlarının hızla yükselmesine neden oldu. Özellikle ABD Başkanı Donald Trump'ın 1 Şubat 2025'te Çin'den ithal edilen ürünlere ek %10 gümrük vergisi getirmesi ve Çin'in misilleme olarak ABD'den gelen bazı ürünlere %10 ila %15 arasında ek vergi uygulaması, yatırımcıların güvenli liman olarak altına yönelmesine yol açtı. Bu gelişmelerin ardından küresel ekonomide belirsizlik artarken, altın fiyatlarında da gözle görülür bir yükseliş yaşandı. Uzmanlar, ticaret savaşları ve küresel ekonomik riskler sürdükçe, altın fiyatlarının yükselmeye devam edebileceğini belirtiyor. Peki, 26 Şubat 2025 altında son durum ne? Gram altın bugün kaç TL oldu? Çeyrek altın ne kadar 2025? İşte, güncel altın fiyatları ve detaylar…

GRAM ALTIN KAÇ TL?

Gram altın saat 15:30 itibariyle yüzde -0,04 değer kaybıyla 3411,44'ten işlem görüyor.

Çeyrek altın ne kadar 2025? Bugün 26 Şubat 2025 altın fiyatları ne kadar?Çeyrek altın ne kadar 2025

ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?

Çeyrek altın saat 15:30 itibariyle yüzde -0,05 değer kaybıyla 5526,09'dan işlem görüyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın saat 15:30 itibariyle yüzde -0,05 değer kaybıyla 11052,17'den işlem görüyor.

Çeyrek altın ne kadar 2025? Bugün 26 Şubat 2025 altın fiyatları ne kadar?Gram altın ne kadar 2025

TAM ALTIN KAÇ TL OLDU?

Tam altın saat 15:30 itibariyle yüzde -0,05 değer kaybıyla 22070,23'den işlem görüyor.

Çeyrek altın ne kadar 2025? Bugün 26 Şubat 2025 altın fiyatları ne kadar?Tam altın ne kadar 2025

ONS ALTIN KAÇ DOLAR ANLIK?

ONS altın, saat 15:30 itibariyle yüzde 0,02 artışla 2913,18'den işlem görüyor.

KAPALIÇARŞI'DA ALTIN NE KADAR?

Kapalıçarşı'da gram altın güne 3451 liradan alınırken 3487 liradan satılıyor.

Çeyrek altın ne kadar 2025? Bugün 26 Şubat 2025 altın fiyatları ne kadar?Kapalıçarşı'da gram altın

Haberler.com / Meryem Türk - Gündem
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Diploma polemiği bambaşka bir boyuta taşındı! Gazeteci Telat Çabuk'un ölümüyle ilgili bomba iddia

Diploma iddialarını ilk kez gündeme getiren gazeteciye ne oldu?
Galatasaray efsanesinden Mourinho'ya destek: Babam nasıl ırkçı olabilir

Galatasaray efsanesinden Mourinho'ya destek
Kripto para yatırımcısı, 500 dolar kaybettikten sonra canlı yayında intihar etti

Kripto para yatırımcısı, canlı yayında intihar etti
Vahşi balina, kadın eğitmeni kafasını kopararak öldürdü

Vahşi balina, kadın eğitmeni kafasını kopararak öldürdü
Rusya ve ABD heyetleri, yarın İstanbul'da bir araya gelecek

Bakan Fidan duyurdu! Yarın tüm dünyanın gözü İstanbul'da olacak
Erdoğan, İmamoğlu, Yavaş! İşte 3 isim arasında yapılan anketten çıkan sonuç

Son ankette Erdoğan ikisine de rakip oldu! Çıkan sonuç enteresan

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.