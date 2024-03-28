Cemil Kurt kimdir? CHP Manisa Selendi Belediye Başkan Adayı Cemil Kurt Kaç yaşında, nereli?

Siyasi arenada heyecan her geçen gün daha da artıyor. 31 Mart yerel seçimi için nefesler tutuldu. Bu süreçte en merak edilen konulardan biri de partilerin il ve ilçeler için belirlediği adaylar. Vatandaşlar, seçime giderken kendileri için en doğru kararı vermek üzere adayları araştırmaya devam ediyor. CHP Manisa Selendi Belediye Başkan adayı ise Cemil Kurt. Cemil Kurt nereli, kaç yaşında? İşte ayrıntılar…

CEMİL KURT KİMDİR?

Cemil Kurt, 1961 yılında Selendi ilçesinde doğmuştur. İlk ve ortaokul eğitimini de yine Selendi'de tamamlamıştır. Lise eğitimini ise Alaşehir'de almıştır. Eğitim hayatına Erzurum Atatürk Üniversitesi'nde devam ederek Matematik Öğretmenliği bölümünden mezun olmuştur. Profesyonel kariyerine Selendi'de Serbest Muhasebeci olarak başlayan Cemil Kurt, aynı zamanda Çortak Mahallesi'nde Antep fıstığı işletmesi sahibi olarak çiftçilik yapmaktadır. Toplamda 35 yıldır bu mesleği icra etmektedir. Evli olan Cemil Kurt'un 2 çocuğu bulunmaktadır.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.