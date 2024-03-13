Cem Kotan kimdir? CHP Antalya Konyaaltı Belediye Başkan Adayı Cem Kotan kaç yaşında, nereli?

Siyasi arenada heyecan her geçen gün daha da artıyor. 31 Mart yerel seçimi için nefesler tutuldu. Bu süreçte en merak edilen konulardan biri de partilerin il ve ilçeler için belirlediği adaylar. Vatandaşlar, seçime giderken kendileri için en doğru kararı vermek üzere adayları araştırmaya devam ediyor. CHP Antalya Konyaaltı Belediye Başkan adayı ise Cem Kotan. Cem Kotan kimdir? Cem Kotan nereli, kaç yaşında? İşte ayrıntılar…

CEM KOTAN KİMDİR?

Cem Kotan, 1982 yılında Ankara'da doğdu ve 1995 yılında Antalya'ya yerleşti. Lise eğitimini Antalya'da tamamladıktan sonra Selçuk Üniversitesi'nde Yerel Yönetimler eğitimi aldı ve ardından Kamu Yönetimi diplomasını elde etti. CemKotan, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde CHP Antalya Konyaaltı Belediye Başkan adayıdır.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.