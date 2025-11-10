Türk motor sporlarının genç yeteneklerinden Cem Bölükbaşı, hem e- spor dünyasında hem de gerçek pistlerde elde ettiği başarılarla adını uluslararası arenada duyurmayı başardı. Peki, Cem Bölükbaşı kimdir? Formula 1 pilotu Cem Bölükbaşı kaç yaşında, nereli? Cem Bölükbaşı'nın sevgilisi kim? Detaylar haberimizde!

CEM BÖLÜKBAŞI KİMDİR?

9 Şubat 1998 tarihinde İstanbul'da doğan Cem Bölükbaşı, Türk motor sporları dünyasının en dikkat çekici isimlerinden biridir. E-spordan gerçek pist yarışlarına geçiş yaparak Türkiye'de bu alanda bir ilke imza atmıştır. Hem sanal yarış dünyasında hem de gerçek pistlerde kazandığı başarılarla adından söz ettiren Bölükbaşı, genç yaşına rağmen uluslararası arenada önemli bir konuma ulaşmıştır.

Cem Bölükbaşı'nın motor sporlarına olan ilgisi çok küçük yaşlarda başlamıştır. Henüz 5 yaşındayken motokros yarışlarına katılmış, 6 yaşında ise profesyonel anlamda pistlerde yer almaya başlamıştır. Babasının yönlendirmesiyle motokros pistine adım atan Cem, kısa sürede hız tutkusunu performansa dönüştürmeyi başarmıştır.

E- spor dünyasına geçişi ise kariyerinde dönüm noktası olmuştur. Simülasyon yarış platformu I-Racing'de 80.000 yarışçı arasından ilk 35'e girmeyi başaran Cem Bölükbaşı, bu başarısıyla dikkatleri üzerine çekmiştir. Ardından "World's Fastest Gamer" ve "F1 Esports Series" organizasyonlarında büyük başarılar elde ederek sanal pistlerden gerçek yarış dünyasına geçiş yapan nadir isimlerden biri olmuştur.

2017 yılında Abu Dabi'de dünya beşincisi, 2018'de ise Red Bull Toro Rosso Esports Takımı ile dünya ikincisi olmuştur. Bu süreçte gösterdiği performans, onun yalnızca bir e- spor yarışçısı değil, aynı zamanda profesyonel bir pilot olabileceğini de kanıtlamıştır.

Borusan Otomotiv Motorsport'un desteğiyle 2019 yılında ilk uluslararası gerçek yarışına katılan Cem Bölükbaşı, 4 Haziran 2019'da çıktığı ilk yarışında klasmanda üçüncü, yarışta ise beşinci olmuştur. Aynı yıl içinde ikinci uluslararası yarışına çıkarak pist deneyimini artırmıştır.

2022 yılında FIA Formula 2 Şampiyonası'nda Charouz Racing System takımıyla yer alarak Türkiye motor sporları tarihinde önemli bir adım atmıştır. Bu adım, sanal yarış dünyasından gerçek pistlere geçen bir sporcunun başarı hikâyesi olarak tarihe geçmiştir.

Bugün Cem Bölükbaşı, dayanıklılık yarışları ve GT4 gibi farklı kategorilerde de mücadele etmeye devam etmektedir. Başarı grafiğini istikrarlı bir şekilde yükselten genç pilot, Türkiye'nin uluslararası yarışlarda adını daha fazla duyurması için büyük bir ilham kaynağıdır.

CEM BÖLÜKBAŞI KAÇ YAŞINDA?

Cem Bölükbaşı, 9 Şubat 1998 doğumludur ve 2025 yılı itibarıyla 27 yaşındadır. Henüz 30 yaşına gelmeden Formula 2 gibi üst düzey bir seride yarışmış olması, onun ne kadar erken yaşta büyük hedeflere ulaştığını göstermektedir.

CEM BÖLÜKBAŞI NERELİ?

Cem Bölükbaşı, İstanbul doğumludur. Türkiye'nin en büyük metropolü olan bu şehir, onun hem spor altyapısına erişimini kolaylaştırmış hem de uluslararası arenaya açılmasında önemli bir rol oynamıştır.

İstanbul'un farklı spor dallarına sağladığı imkanlar, Cem'in kariyerinin şekillenmesinde etkili olmuştur. Burada başlayan yarış tutkusu, kısa sürede ulusal sınırları aşarak dünya pistlerine taşınmıştır.

Bugün Cem Bölükbaşı, İstanbul kökenli bir Türk sporcusu olarak, hem ulusal hem de uluslararası düzeyde ülkesini başarıyla temsil etmektedir.

CEM BÖLÜKBAŞI'NIN SEVGİLİSİ KİM?

Cem Bölükbaşı'nın özel hayatı zaman zaman magazin gündeminde yer almıştır. Ancak resmi veriler yer almamaktadır.