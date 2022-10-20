Kurt Seyit ve Şura, Alev Alev, Güz Sancısı, Evdeki Yabancılar gibi yapımda oynayan Cem Bender'in hayatı merak ediliyor. Peki, Cem Bender kimdir? Cem Bender kaç yaşında, nereli? Cem Bender hayatı ve biyografisi nedir?

Altın Portakal Ulusal Film Yarışması En İyi Erkek Oyuncu Ödülü adaylığı bulunan Cem Bender'in haytaı merak ediliyor. Peki, Cem Bender kimdir? Cem Bender kaç yaşında, nereli? Cem Bender hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

CEM BENDER KİMDİR?

Bender, 1 Ocak 1965 tarihinde Trabzon'da dünyaya geldi. Lisans eğitimini Karadeniz Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü'nde tamamladı. Ardından Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimarlık Bölümü Şehir Bölge Planlama alanında yüksek lisans yaptı.

Cem Bender, 1.70 boyunda ve 55 kilodur. Altın Portakal Ulusal Film Yarışması En İyi Erkek Oyuncu Ödülü adaylığı bulunuyor.

Rol aldığı yapımlar

Sultan Makamı, Seher Vakti, Saklı Yüzler, Güz Sancısı, Evdeki Yabancılar, Kurt Seyit ve Şura gibi pek çok yapımda da yer alan Cem Bender, Show Tv ekranlarında yayınlanacak olan 'Alev Alev' dizisinin kadrosunda yer alıyor. 1990 yılında sinema ile tanışan oyuncu, Berdel filminde Mahmut karakterini canlandırdı. Daha sonra Sultan Makamı, Arapsaçı, Seher Vakti, Esir Kalpler, Rüya Gibi, Saklı Yüzler, Kara Yılan, Güz Sancısı, Güldünya, Labirent, Muhteşem Yüzyıl, Ağır Roman Yeni Dünya, Evdeki Yabancılar, Sessiz, Çıplak Gerçek, Senin Hikayen, Kurt Seyit ve Şura Gülperi gibi dizi ve filmlerde rol aldı.