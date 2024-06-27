Çekya Türkiye maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Çekya Türkiye maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti?

Çekya Türkiye maç özeti! EURO 2024'te heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Çekya Türkiye maçını kaçıran futbolseverler maç özeti ile maçın önemli pozisyonlarını seyretmek istiyor. Maçın özetini izlemek isteyen futbolseverler Çekya Türkiye maçı özeti izle! araştırması yapıyor. Peki, Çekya Türkiye maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı? İşte, Çekya Türkiye maç özeti!

ÇEKYA - TÜRKİYE MAÇ ÖZETİ

Çekya Türkiye maç özeti izlemek için haberimizin detaylarında yer alan maç özeti hakkında bilgilerden maç özetine ulaşabilirsiniz. İyi seyirler...

ÇEKYA - TÜRKİYE MAÇI GENİŞ ÖZETİ

Çekya Türkiye maç özetini maçın ardından TRT Spor kanalından izleyebilirsiniz.

ÇEKYA - TÜRKİYE MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Çekya Türkiye maçı 2-1'lik Türkiye üstünlüğü ile sona erdi.

ÇEKYA - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMANDI?

Çekya Türkiye maçı 26 Haziran 2024 Çarşamba günü oynandı.

ÇEKYA - TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANDI?

Çekya Türkiye maçı canlı olarak TRT 1'den yayınlandı.