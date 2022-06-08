Çekmeköy Belediyesi hangi parti? Ahmet Poyraz kimdir? Çekmeköy Belediye başkanı hangi partiden? - Haberler

Çekmeköy Belediyesi hangi parti? Çekmeköy Belediye başkanı hangi partiden? sorularına yanıt aranıyor. Peki, Ahmet Poyraz kimdir?

ÇEKMEKÖY BELEDİYE BAŞKANI HANGİ PARTİDEN?

Son olarak 31 Mart 2019 günü yapılan yerel seçimlerden birinci sırada ayrılarak Çekmeköy belediye başkanı olan AK Parti'den Ahmet Poyraz, günümüzde de bu görevi sürdürmektedir.

AHMET POYRAZ KİMDİR?

1964 yılında, Rize'nin Çayeli ilçesinde doğmuştur.

Eğitim hayatının ilk ve ortaokul öğrenimini İstanbul'da, lise öğrenimini Rize'de, yüksek tahsilini de yurtdışında tamamlamıştır.

Tahsil hayatından sonra dedesinin kurduğu aile şirketlerinde yöneticilik yapmıştır.

Siyasi kariyerine 2003 yılında AK Parti Ümraniye İlçe Başkanı olarak başlamıştır.

İki dönem bu görevi yürütmüş ve 2008 yılında Çekmeköy Belediye Başkanlığı için görevinden ayrılmıştır.

2009 yerel seçimlerinde kurucu Çekmeköy Belediye Başkanı olan Ahmet Poyraz, 2014 ve 2019 yerel seçimlerinde de seçilerek, üç dönemdir bu görevi yürütmektedir.

Evli olan Ahmet Poyraz üç çocuk babasıdır.

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