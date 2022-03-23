Çekmeköy Belediye Başkanı kim? Ahmet Poyraz kaç yaşında, nereli? Çekmeköy Belediyesi hangi, partiden?

Çekmeköy Belediyesinin faaliyetleri ile gündeme gelen hakkında araştırmalar yapılan

Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz gündemin en çok merak edilen

isimlerinden biri oldu. Peki, Çekmeköy Belediye Başkanı kimdir? Çekmeköy Belediye

Başkanı Ahmet Poyraz hangi partili?

ÇEKMEKÖY BELEDİYE BAŞKANI AHMET POYRAZ KİMDİR?

1964 yılında, Rize'nin Çayeli ilçesinde doğmuştur.

Eğitim hayatının ilk ve ortaokul öğrenimini İstanbul'da, lise öğrenimini Rize'de, yüksek

tahsilini de yurtdışında tamamlamıştır.

Tahsil hayatından sonra dedesinin kurduğu aile şirketlerinde yöneticilik yapmıştır.

Siyasi kariyerine 2003 yılında AK Parti Ümraniye İlçe Başkanı olarak başlamıştır.

İki dönem bu görevi yürütmüş ve 2008 yılında Çekmeköy Belediye Başkanlığı için

görevinden ayrılmıştır.

2009 yerel seçimlerinde kurucu Çekmeköy Belediye Başkanı olan Ahmet Poyraz, 2014 ve

2019 yerel seçimlerinde de seçilerek, üç dönemdir bu görevi yürütmektedir.

Evli olan Ahmet Poyraz üç çocuk babasıdır.

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