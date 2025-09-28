ÇAYKUR RİZESPOR - KASIMPAŞA MAÇI CANLI (ŞİFRESİZ) İZLE! Çaykur Rizespor - Kasımpaşa maçı nereden, nasıl izlenir?
Süper Lig'de haftanın en çok konuşulacak karşılaşmalarından biri bu akşam Rize'de sahne alıyor. Taraftarlar sabırsız, takımlar iddialı… Peki, Çaykur Rizespor Kasımpaşa maçı canlı nerede izlenir? Saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Çaykur Rizespor Kasımpaşa maç linki haberimizde...
Süper Lig 2025–2026 sezonunun 7. haftasında futbolseverleri heyecanlı bir karşılaşma bekliyor. Çaykur Rize spor ile Kasımpaşa, 28 Eylül Pazar günü kozlarını paylaşacak. Ligde orta sıralarda yer alan iki takım da çıkış arıyor. Peki, Çaykur Rize spor Kasımpaşa maçı saat kaçta, nereden, nasıl izlenir? İşte, Çaykur Rize spor Kasımpaşa maç linki haberimizde...
ÇAYKUR RİZESPOR KASIMPAŞA CANLI NEREDEN İZLENİR?
Taraftarlar için en kritik sorulardan biri: "Çaykur Rize spor Kasımpaşa maçı canlı nereden izlenebilir?"
Karşılaşma, Süper Lig yayın haklarına sahip olan beIN Sports tarafından ekranlara taşınıyor. Yayın, beIN Sports 2 kanalından naklen verilecek. Bunun yanı sıra beIN Connect ya da TOD TV gibi dijital platformlardan da maç canlı olarak takip edilebilecek.
Maçın internetten izlenmesi için yasal dijital yayın platformları tercih edilmeli. Lisanssız kaynaklardan yayın izlemek hem yasa dışıdır hem de güvenlik riskleri taşır.
ÇAYKUR RİZESPOR KASIMPAŞA MAÇI CANLI İZLE
Canlı izlemek isteyen futbolseverler için en hızlı yol, beIN Sports 2 kanalını veya dijital yayın platformlarını kullanmak.
Bu yayın platformları üzerinden maçı izleyebilmek için geçerli bir üyeliğe sahip olman gerekir. Mobil cihazlar, tabletler ve akıllı televizyonlar üzerinden yayın takibi mümkündür.
Maç saatinden önce platformlara giriş yaparak bağlantı kontrollerini sağlamak yayın sırasında oluşabilecek olası gecikmeleri önleyecektir.
ÇAYKUR RİZESPOR KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Maç programı şu şekilde:
Tarih: 28 Eylül 2025, Pazar
Saat: 17:00
Hakem: Çağdaş Altay
Yayın: beIN Sports 2
Futbolseverlerin takvimlerine not etmesi gereken bu mücadele, Süper Lig'in gidişatı açısından önemli bir dönemeç olabilir.
ÇAYKUR RİZESPOR KASIMPAŞA MAÇI NEREDE OYNANACAK?
Bu kritik mücadele, Çaykur Rize spor'un iç saha maçlarına ev sahipliği yapan Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanacak.
Rize'nin en büyük spor komplekslerinden biri olan bu stadyum, 15.000'in üzerinde seyirci kapasitesiyle Karadeniz temsilcisine avantaj sağlıyor. Taraftar desteğini arkasına alacak olan Rizespor, sahasında galibiyet arayacak.
Misafir takım Kasımpaşa ise deplasman atmosferine rağmen 3 puan hedefiyle sahaya çıkacak.
ÇAYKUR RİZESPOR KASIMPAŞA MAÇ KADROSU
Maç öncesinde açıklanan muhtemel 11'ler şu şekilde:
Çaykur Rizespor
Kaleci: Fofana
Savunma: Taha Şahin, Samet, Attila Mocsi, Hojer
Orta Saha: Mithat Pala, Qazim Laci, Olawoyin
Hücum: Halil Dervişoğlu, Altin Zeqiri, Ali Sowe
Kasımpaşa
Kaleci: Andreas
Savunma: Winck, Opoku, Adam, Frimpong
Orta Saha: Baldursson, Hajradinovic, Ali
Hücum: Ben Ouanes, Gueye, Mamadou Fall
Kadrolar maç saatine kadar değişebilir. Teknik direktörlerin son taktik tercihi ve oyuncuların fiziksel durumları sahaya yansıyacak nihai 11'leri belirleyecektir.
ÇAYKUR RİZESPOR KASIMPAŞA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Maç, 28 Eylül Pazar günü saat 17.00'de başlayacak. Yayıncı kuruluş beIN Sports 2 kanalı üzerinden karşılaşma canlı olarak futbolseverlerle buluşacak.
Kanal numarası, kullandığın dijital platforma göre değişebilir. Digitürk, beIN Connect ya da Tivibu gibi yayın sağlayıcılardan doğru kanal numarasını öğrenmek için kullanıcı rehberine göz atabilirsin.