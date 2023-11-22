Çarkıfelek yarışması yeniden mi başlıyor ve Çarkıfelek ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlıyor merak ediliyor. Televizyon tarihine damga vuran Çarkıfelek yarışması, ekranlara geri dönüyor. Peki, Çarkıfelek yarışması yeniden mi başlıyor? Çarkıfelek ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda başlıyor?

Çarkıfelek yarışması yeniden mi başlıyor? Çarkıfelek ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda başlıyor?

Çarkıfelek yarışması yeniden mi başlıyor ve Çarkıfelek ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlıyor sorularına yanıt aranıyor. Seyircilerin severek izlediği Çarkıfelek tekrar mı başlıyor ve Çarkıfeleğin sunucusu kimdir soruları gündeme geliyor. Çarkıfelek yarışması yeniden mi başlıyor? Çarkıfelek ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda başlıyor? Detaylar haberimizdedir…

ÇARKIFELEK YARIŞMASI YENİDEN Mİ BAŞLIYOR?

6 Ocak 1975 tarihinde TRT 1'de yayınlanmaya başlayan yarışma bugüne kadar birçok kanalda seyirciyle buluşan Çarkıfelek yarışması, yeni kanalı ve sunucusuyla ekrana dönüyor. TV8 ekranlarında seyirciyle buluşacak olan yarışmayı Cem Davran sunacak. Çarkıfelek programı ne zaman başlayacağı henüz belli değildir.

ÇARKIFELEK NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA BAŞLIYOR?

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, televizyon tarihinin fenomen yarışması Çarkıfelek, TV8 ekranlarında yayınlanacak. Daha önce birçok ismin sunduğu yarışmanın yeni sunucusu Bambaşka Biri dizisinin başrol oyuncularından Cem Davran oldu. Çarkıfelek'i geçmişte ilk olarak Güner Ümit'in sunmuş daha sonra da Tarık Tarcan, Halit Kıvanç, Mehmet Ali Erbil, İlker Ayrık, Emre Karayel ve Onur Büyüktopçu gibi ünlü isimler sunmuştu.

Cem Davran