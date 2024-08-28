CANLI Ülke Puanı Sıralaması! (UEFA-GÜNCEL)

Canlı UEFA ülke puanı sıralaması! Türkiye 35,600 puanla 10. sırada yer alıyor. Peki, UEFA ülke puanı sıralaması güncel puanlara göre Türkiye kaçıncı sırada? Temsilcilerimiz Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve Başakşehir bu sezon Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa ligi ve Konferans Ligi'nde mücadele edecek. İşte takımlarımızın son maçlarının ardından güncel UEFA ülke puanı sıralaması haberimizde!

ÜLKE PUANI SIRALAMASI GÜNCEL

1 - İngiltere: 89,303

2 - İtalya: 79,168

3 - İspanya: 74,132

4 - Almanya: 71,785

5 - Fransa: 58,236

6 - Hollanda: 54,733

7 - Portekiz: 50,316

8 - Belçika: 44,200

9 - Çekya: 38,250

10 - Türkiye: 35,600

11 - Norveç: 31,250

12 - İsrail: 30,900

UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASINDA TÜRKİYE KAÇ PUANDA, KAÇINCI SIRADA?

UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye 35,600 puanla 10. sırada yer almaktadır.