5 Aralık tarihindeki çeyrek, gram, tam ve cumhuriyet altın fiyatları merak ediliyor. Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından tam altının fiyatı ne kadar olduğu araştırılıyor. Dün, altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı ne kadar olduğu merak ediliyor. Peki, Tam Altın Fiyatı Bugün Ne kadar? 5 Aralık Cumhuriyet, Gram ve Yarım Altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?

CANLI ALTIN FİYATLARI 5 ARALIK | Çeyrek, Gram, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? Altın Fiyatları Canlı!

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardında tam altının fiyatı bugün ne kadar olduğu merak ediliyor. 5 Aralık güncel altın fiyatları araştırılıyor. Dün, altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı ne kadar olduğu merak ediliyor. Tam Altın Fiyatı Bugün Ne kadar? 5 Aralık Cumhuriyet, Gram ve Yarım Altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? Detaylar haberimizdedir…

GRAM ALTIN NE KADAR?

Dün altının ons fiyatındaki azalışa paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 1,96 düşüşle 1.886 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı yeni güne ise yükselişle başlamasının ardından saat 10.50 itibarıyla yüzde 0,3 artışla 1.891 lira seviyesinde bulunuyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın, 3 bin 110 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını 12 bin 720 liradan satılıyor.

GÖZLER FED'İN FAİZ KARARINDA

Analistler, ABD Merkez Bankasının (Fed), gelecek yıl beklendiği kadar güvercin olmayabileceğine ilişkin endişelerle yatırımcıların temkinli davrandığını belirterek, bugün gözlerin dünya genelinde açıklanacak Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerine çevrildiğini ifade etti.

Haftanın son işlem gününde ABD'de açıklanacak istihdam raporu verileri öncesinde temkinli seyir öne çıktığını dile getiren analistler, söz konusu verilerin ABD'de ekonomik gidişat konusunda sinyal verebileceği ve varlık fiyatlarında oynaklığı artırabileceğini söyledi

Analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in önümüzdeki iki toplantıda da faizi sabit bırakmasına kesin gözüyle bakıldığını belirterek, gelecek yıl sonuna kadar toplamda yaklaşık 125 baz puanlık faiz indiriminin fiyatlamalarda bulunduğunu kaydetti.

ONS ALTINDA 2 BİN 60 DOLAR DİRENÇ KONUMUNDA

Bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), dünya genelinde hizmet sektörü ve bileşik PMI ile ABD'de JOLTS açık iş sayısının takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 60 ve 2 bin 70 dolar seviyelerinin direnç, 2 bin 20 ve 2 bin 10 dolar seviyelerinin destek konumunda olduğunu bildirdi.