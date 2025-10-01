CANLI ALTIN FİYATLARI: 1 EKİM 2025 gram, çeyrek, yarım, tam, cumhuriyet altın fiyatları ne kadar?

Altın yatırımcıları ve tasarruf sahipleri için 1 Ekim 2025'te güncel altın fiyatları merak konusu oldu. Gram altından çeyrek, yarım ve tam altına, Cumhuriyet altınından 22 ayar bilezik fiyatlarına kadar tüm değerler detaylı olarak incelendi. Piyasadaki dalgalanmalar ve ons altındaki değişimler yatırım kararlarını doğrudan etkiliyor. Peki, 1 EKİM 2025 gram, çeyrek, yarım, tam, cumhuriyet altın fiyatları ne kadar? 1 Ekim Canlı altın fiyatları haberimizde...

GRAM ALTIN NE KADAR? (1 EKİM 2025)

Gram altın fiyatları bugün alıcı ve satıcı arasında küçük farklılıklar gösteriyor. Altın piyasasının en çok takip edilen birimi olan gram altın, hem tasarruf hem de yatırım açısından önemli bir gösterge olarak değerlendiriliyor.

Alış: 5.164,04 TL

Satış: 5.164, TL

Gram altındaki bu fiyat değişimi, döviz kuru ve ons altın fiyatlarındaki dalgalanmalarla doğrudan bağlantılıdır. Uzmanlar, kısa vadede altın fiyatlarının global ekonomik gelişmeler ve merkez bankası politikalarına göre şekilleneceğini belirtiyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR? (1 EKİM 2025)

Çeyrek altın, özellikle yatırım ve hediye amaçlı tercih edilen bir altın türüdür. Düğünlerde ve özel günlerde yoğun talep gören çeyrek altın fiyatları bugün şöyle:

Alış: 8.568,00 TL

Satış: 8.633,00 TL

Piyasada çeyrek altın fiyatları gram altın fiyatına paralel olarak değişmekte, küçük dalgalanmalar yatırımcılar tarafından yakından takip edilmektedir.

YARIM ALTIN NE KADAR? (1 EKİM 2025)

Yarım altın, çeyrek altının iki katı değerinde olup yatırımcılar ve koleksiyoncular için sık tercih edilen bir alternatiftir. Bugün yarım altın fiyatları piyasanın nabzını göstermektedir.

Tahmini Alış/Satış: Gram altın ve çeyrek altın fiyatları üzerinden hesaplanmaktadır.

Yarım altın alım satımlarında yatırımcıların özellikle alış-satış farkına dikkat etmesi önerilmektedir.

TAM ALTIN NE KADAR? (1 EKİM 2025)

Tam altın, uzun vadeli yatırımcılar ve büyük tasarruf sahipleri için ideal bir üründür. Altının en büyük fiziksel formu olan tam altın fiyatları, piyasadaki genel eğilimleri yansıtmaktadır.

Tahmini Alış/Satış: Gram altın ve çeyrek altın fiyatlarına göre belirlenmektedir.

Tam altın alımında likidite ve satış kolaylığı gibi faktörler de göz önünde bulundurulmalıdır.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR? (1 EKİM 2025)

Cumhuriyet altını, tarihi ve koleksiyon değeriyle öne çıkan bir yatırım aracıdır. Bugün Cumhuriyet altını fiyatları:

Alış: 34.641,00 TL

Satış: 35.164,00 TL

Bu altın türü, güvenli liman olarak görülmesi nedeniyle yatırımcıların portföylerinde önemli bir yer tutuyor.

22 AYAR BİLEZİK FİYATLARI

Altın takı almak isteyenler için 22 ayar bilezik fiyatları da yatırım açısından önem taşıyor. Bugün 22 ayar bilezik fiyatları şu şekilde:

Alış: 4.781,26 TL

Satış: 4.996,45 TL

Bilezik fiyatları gram altın fiyatına göre değişiklik gösterirken, işçilik ve tasarım maliyetleri de fiyat üzerinde etkili oluyor.

ONS ALTIN FİYATI BUGÜN KAÇ DOLAR?

Altın fiyatlarının global belirleyicisi olan ons altın, Türkiye'deki altın fiyatlarının hesaplanmasında temel gösterge olarak kullanılır. Bugün ons altın fiyatları:

Alış: 3.863,61 USD

Satış: 3.864,11 USD

Ons altındaki değişimler, döviz kuru ve küresel ekonomik verilerle birlikte yatırımcılar tarafından yakından izleniyor.