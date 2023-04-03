Canbay & Wolker - Karanlık Dünyam sözleri! 'Karanlık Dünyam' şarkı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler!
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Canbay & Wolker 'ın yeni parçası Karanlık Dünyam, Youtube'a yüklendi. Şarkı kısa sürede binlerce izlenme ve beğeni aldı. Şarkının sözleri ise merak edildi. Peki, Canbay & Wolker - Karanlık Dünyam sözleri nelerdir? İşte tüm sözler...
Canbay & Wolker - Karanlık Dünyam şarkı sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz. Şarkının söz ve müziği Canbay & Wolker 'a aittir.
KARANLIK DÜNYAM ŞARKI SÖZLERİ
Karanlık dünyama aydınlıklar getirdin
Sırtımda bıçaklar, inşallah sen değilsin
Senin de gönlün var ama ben değilim
Olursa nasip ya olmazsa kader diyelim
***
Karanlık dünyama aydınlıklar getirdin
Sırtımda bıçaklar, inşallah sen değilsin
Senin de gönlün var ama ben değilim
Olursa nasip ya olmazsa kader diyelim
***
Büyüdüm eser yok artık o eskilerden
Plastik topla çıkarken evden
Biz ne ara büyüdük ah bi' bilsem
Kafamı kaldırdım gökdelenler
Yapmadım işgüzarlık
Bi' kurşun döktür hem nazarlık
Dedim ki tam düzeldik
Her şey kötüydü sen güzeldin
***
Hadi bay bay
Senden bana yok fayda aman
Bak ne hale geldik
Eridim bittim bir ayda
Firarda
Duygularım firarda
Bak ne hale geldik
Eridim bittim bir ayda
***
Karanlık dünyama aydınlıklar getirdin
Sırtımda bıçaklar, inşallah sen değilsin
Senin de gönlün var ama ben değilim
Olursa nasip ya olmazsa kader diyelim
***
Karanlık dünyama aydınlıklar getirdin
Sırtımda bıçaklar, inşallah sen değilsin
Senin de gönlün var ama ben değilim
Olursa nasip ya olmazsa kader diyelim
***
Gözümün içine bi' bak sana bunu anlatamam gel
Derdimin üstünde bi' sigara yak
Yalanına kanamam, bidaha yok olamam
Çünkü bi' sebebi var
Üstüm başım
Toz duman olsa da bi' sebebi var
Yine yapamam
Ben geçtim senden herşeyin bi' sebebi var
***
Artık herkes yoluna
Gözümü kamaştırır bu dolunay
Sana değil bu sözler
İstesende yazmam bi' daha
Resmin yok artık duvarda
Uyandığımda herşey rüyaysa
Sanki sen bi' ilaç, ben hasta
Boşverdim karanlık dünyam
***
Karanlık dünyama aydınlıklar getirdin
Sırtımda bıçaklar, inşallah sen değilsin
Senin de gönlün var ama ben değilim
Olursa nasip ya olmazsa kader diyelim
***
Karanlık dünyama aydınlıklar getirdin
Senin de gönlün var ama ben değilim