Canbay & Wolker - Karanlık Dünyam sözleri! 'Karanlık Dünyam' şarkı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler!

Canbay & Wolker 'ın yeni parçası Karanlık Dünyam, Youtube'a yüklendi. Şarkı kısa sürede binlerce izlenme ve beğeni aldı. Şarkının sözleri ise merak edildi. Peki, Canbay & Wolker - Karanlık Dünyam sözleri nelerdir? İşte tüm sözler...

Canbay & Wolker - Karanlık Dünyam şarkı sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz. Şarkının söz ve müziği Canbay & Wolker 'a aittir.

KARANLIK DÜNYAM ŞARKI SÖZLERİ

Karanlık dünyama aydınlıklar getirdin

Sırtımda bıçaklar, inşallah sen değilsin

Senin de gönlün var ama ben değilim

Olursa nasip ya olmazsa kader diyelim

***

Karanlık dünyama aydınlıklar getirdin

Sırtımda bıçaklar, inşallah sen değilsin

Senin de gönlün var ama ben değilim

Olursa nasip ya olmazsa kader diyelim

***

Büyüdüm eser yok artık o eskilerden

Plastik topla çıkarken evden

Biz ne ara büyüdük ah bi' bilsem

Kafamı kaldırdım gökdelenler

Yapmadım işgüzarlık

Bi' kurşun döktür hem nazarlık

Dedim ki tam düzeldik

Her şey kötüydü sen güzeldin

***

Hadi bay bay

Senden bana yok fayda aman

Bak ne hale geldik

Eridim bittim bir ayda

Firarda

Duygularım firarda

Bak ne hale geldik

Eridim bittim bir ayda

***

Karanlık dünyama aydınlıklar getirdin

Sırtımda bıçaklar, inşallah sen değilsin

Senin de gönlün var ama ben değilim

Olursa nasip ya olmazsa kader diyelim

***

Karanlık dünyama aydınlıklar getirdin

Sırtımda bıçaklar, inşallah sen değilsin

Senin de gönlün var ama ben değilim

Olursa nasip ya olmazsa kader diyelim

***

Gözümün içine bi' bak sana bunu anlatamam gel

Derdimin üstünde bi' sigara yak

Yalanına kanamam, bidaha yok olamam

Çünkü bi' sebebi var

Üstüm başım

Toz duman olsa da bi' sebebi var

Yine yapamam

Ben geçtim senden herşeyin bi' sebebi var

***

Artık herkes yoluna

Gözümü kamaştırır bu dolunay

Sana değil bu sözler

İstesende yazmam bi' daha

Resmin yok artık duvarda

Uyandığımda herşey rüyaysa

Sanki sen bi' ilaç, ben hasta

Boşverdim karanlık dünyam

***

Karanlık dünyama aydınlıklar getirdin

Sırtımda bıçaklar, inşallah sen değilsin

Senin de gönlün var ama ben değilim

Olursa nasip ya olmazsa kader diyelim

***

Karanlık dünyama aydınlıklar getirdin

Senin de gönlün var ama ben değilim