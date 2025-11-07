Can Uzun A Milli Takım kadrosunda neden yok? A Milli Takım Aday Kadrosu!

A Milli Takım kadrosu, Türk futbolseverlerin merakla beklediği açıklamayla birlikte gündeme oturdu. Ancak genç yetenek Can Uzun A Milli Takım kadrosunda neden yok? sorusu futbol dünyasında tartışma konusu oldu. Peki, Can Uzun A Milli Takım kadrosunda neden yok? Detaylar haberimizde...

CAN UZUN A MİLLİ TAKIM KADROSUNDA NEDEN YOK?

Türk futbolseverler, son A Milli Takım aday kadrosu açıklaması sonrası Can Uzun'un isim listesinde yer almamasını merak ediyor. Alman kulübü Eintracht Frankfurt forması giyen genç orta saha oyuncusu, 1 Kasım 2025 tarihinde Heidenheim ile oynanan maçta yaşadığı sakatlık nedeniyle Milli Takım'ın Bulgaristan ve İspanya maçlarında yer alamadı.

Alman basınına yansıyan haberlere göre Can Uzun, kas sakatlığı yaşadı ve doktor raporlarına göre 2025 Aralık ayı itibarıyla sahalara dönmesi öngörülüyor. Teknik direktörün kadro tercihinde, oyuncunun fiziksel durumu ve risk analizi ön plana çıkarken, genç yeteneğin uzun vadeli performansı düşünülerek kadroya dahil edilmemesi kararı alındı.

CEM UZUN KİMDİR?

Can Yılmaz Uzun, 11 Kasım 2005 doğumlu, Türk millî futbolunun yükselen yıldızlarından biridir. Orta saha pozisyonunda görev yapan Uzun, Almanya doğumlu olmasına rağmen Türkiye'nin genç millî takımlarında forma giymeyi tercih etti. Futbol kariyerine Almanya'da başlayan oyuncu, yetenekleri ve oyun zekasıyla kısa sürede dikkatleri üzerine çekti.

Günümüzde Eintracht Frankfurt forması giyen Can Uzun, hem kulüp hem de milli takım seviyesinde yaratıcı orta saha rollerinde etkili performans sergiliyor. Sahadaki çevikliği, top kontrolü ve pas dağıtma yeteneğiyle tanınan genç futbolcu, Türk futbolunun orta saha geleceği olarak değerlendiriliyor.

Uzun'un gelişim süreci ve sakatlık sonrası geri dönüşü, Türkiye futbolu için büyük önem taşıyor. Teknik ekipler ve scoutlar, oyuncunun potansiyelini uzun vadede değerlendirmek için performansını yakından izliyor.

A MİLLİ TAKIM ADAY KADROSU

A Milli Takım teknik direktörü, Bulgaristan ve İspanya maçları öncesinde açıklanan aday kadrosunda kaleci, savunma, orta saha ve hücum hattı için geniş bir tercih havuzu oluşturdu. İşte 2025 sonbahar dönemi için belirlenen aday kadro:

Kaleciler:

Altay Bayındır

Mert Günok

Muhammed Şengezer

Uğurcan Çakır

Savunma:

Abdülkerim Bardakcı

Çağlar Söyüncü

Emirhan Topçu

Eren Elmalı

Ferdi Kadıoğlu

Merih Demiral

Mert Müldür

Samet Akaydin

Zeki Çelik

Orta Saha:

Atakan Karazor

Hakan Çalhanoğlu

İsmail Yüksek

Kaan Ayhan

Orkun Kökçü

Salih Özcan

Hücum:

Aral Şimşir

Arda Güler

Barış Alper Yılmaz

Deniz Gül

İrfan Can Kahveci

Kenan Yıldız

Kerem Aktürkoğlu

Oğuz Aydın

Yusuf Sarı

Aday kadroda Can Uzun'un yer almaması, futbol kamuoyunda büyük yankı uyandırsa da, genç oyuncunun sakatlığı nedeniyle teknik heyetin sağlığı öncelik olarak değerlendirmesi, uzun vadede Milli Takım performansı için kritik bir adım olarak görülüyor.