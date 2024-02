Can Kılıç Solmaz kimdir? Defne Joy Foster'in oğlu kim? İşte son hali!

Sosyal medyada Can Kılıç Solmaz'ın kim olduğu merak ediliyor. 2011 yılında hayatını kaybeden oyuncu Defne Joy Foster'ın oğlu Can Kılıç Solmaz'ın şu anki hali ve yaşantısı araştırılıyor. Şimdilerde 14 yaşında olan Can Kılıç Solmaz'ın annesine benzerliği ise gözlerden kaçmıyor. Can Kılıç Solmaz kimdir? Can Kılıç Solmaz'ın babası kim? Defne Joy Foster'ın oğlu kim?

CAN KILIÇ SOLMAZ KİM?

Defne Joy Foster'ın oğlu Can Kılıç Solmaz'ın şu anki halini görenler annesine benzerliği karşısında şaşkınlıklarını gizleyemiyor. Annesi vefat ettiğinde 2 yaşında olan Can Kılıç Solmaz artık 14 yaşında bir genç. Defne Joy Foster'in 2008 yılında dünyaevine girdiği eşi Yasin Solmaz'dan olan oğlu Can Kılıç Solmaz'ın son hali merak konusu oldu. İşte Can Kılıç Solmaz'ın son hali...

DEFNE JOY FOSTER'İN HAYATI

Defne Joy Foster, görüntü yönetmeni olan İlker Yasin Solmaz ile 2008 yılında evlendi. Bu evliliklerinden bir erkek çocuğuna sahip olan çift, bir süre Asos'ta otel işletti. Defne Joy Foster Ruhsar, Beyaz Yalanlar, Dadı, Sihirli Annem, Selena, Hayal ve Gerçek gibi yapımlarda yer aldı. Ayrıca birçok kez de sunuculuk ve yarışmacılık da deneyimledi.

DEFNE JOY FOSTER NEDEN ÖLDÜ?

Defne Joy Foster'in adli tıp raporuna göre kesin ölüm nedeni "astım, alkol ve ilaçlar reaksiyon oluşturarak müşterek ölüme neden olmuş" ifadeleriyle açıklandı.