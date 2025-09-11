Can Holding kimin? Kemal Can kimdir? Can Holding şirketleri neler? Can Holding'e neden el konuldu?

Türkiye iş dünyasında sıkça gündeme gelen Can Holding, özellikle son dönemde yaşanan hukuki süreçler ve operasyonlarla dikkat çekiyor. Kemal Can liderliğinde birçok sektörde faaliyet gösteren bu büyük holding, bünyesinde barındırdığı medya kuruluşları ve geniş şirket ağı ile yakından takip ediliyor. Peki, Can Holding kimin?, Kemal Can kimdir? Can Holding bünyesindeki şirketler hangileridir? Ayrıca, Can Holding'e neden el konuldu? ve Habertürk ile Show TV ne zaman devredildi? İşte detaylar...

CAN HOLDİNG KİMİN?

Can Holding, Türkiye'nin önemli iş gruplarından biri olarak özellikle enerji, medya, eğitim ve turizm alanlarında faaliyet gösteriyor. Holdingin sahibi ve kurucusu olarak bilinen isim ise Kemal Can'dır. 1973 yılında Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde doğan Kemal Can, iş dünyasında geniş bir yelpazede yatırımlara imza atmıştır. Enerji sektöründen eğitim kurumlarına, otel işletmeciliğinden medya sektörüne kadar birçok farklı alanda faaliyet gösteren Can Holding'in arkasındaki isimdir.

Kemal Can, aynı zamanda İstanbul Bilgi Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı olarak eğitim alanındaki yatırımlarını da aktif biçimde sürdürmektedir. Can Holding, bu çok yönlü iş portföyü ile Türkiye'de önemli bir ekonomik güç haline gelmiştir.

KEMAL CAN KİMDİR?

Kemal Can, iş dünyasında özellikle enerji ve eğitim sektöründeki yatırımlarıyla tanınan bir girişimcidir. Ağrılı olan Kemal Can, 1973 yılında doğmuş ve iş hayatına atılmasından sonra hızla farklı sektörlerde büyüyerek dikkat çekmiştir. Can, holding çatısı altında 100'ün üzerinde şirketi yönetmekte, bu şirketler arasında enerji, petrol ve elektrik alanları öne çıkmaktadır.

Eğitime verdiği önemle bilinen Kemal Can, İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde Mütevelli Heyeti Başkanı olarak görev yapmaktadır. Bu görev, onun hem iş dünyasındaki hem de sosyal sorumluluk alanındaki vizyonunu göstermektedir. Aynı zamanda, Can Holding'in bünyesinde bulunan Özel Mediza Hospital ve Doğa Koleji gibi sağlık ve eğitim alanındaki yatırımları da Kemal Can'ın vizyonunun yansımalarıdır.

CAN HOLDİNG ŞİRKETLERİ

Can Holding, enerji, eğitim, sağlık, medya ve turizm gibi birçok sektörde faaliyet gösteren geniş bir şirketler grubudur. Sahip olduğu şirketler portföyü, holdingin Türkiye ekonomisindeki güçlü konumunu desteklemektedir. Can Holding'in bünyesinde yer alan başlıca şirketler ve markalar şu şekildedir:

Energy Benzin İstasyonları: Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde faaliyet gösteren enerji dağıtım ağı.

Awox, Seikon, Telefox: Teknoloji ve elektronik alanında hizmet veren şirketler.

Energia: Enerji sektöründe faaliyet gösteren önemli bir marka.

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji: Eğitim sektöründe önde gelen özel eğitim kurumlarından biri.

İstanbul Bilgi Üniversitesi Vakfı: Üniversite yatırımı ve yönetimi.

VIP Transport: Ulaşım ve lojistik hizmetleri.

Özel Mediza Hospital: Sağlık sektöründe faaliyet gösteren hastane.

Golden Hill Hotel: Turizm ve konaklama alanında yatırım.

Beton Santrali: İnşaat sektörü için altyapı yatırımları.

Bu şirketler, Can Holding'in Türkiye'deki ekonomik gücünü ve çeşitlendirilmiş iş modelini ortaya koymaktadır.

CAN HOLDİNG'E NEDEN EL KONULDU?

2024 yılı sonlarında, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Can Holding'e yönelik kapsamlı bir operasyon gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında, Mehmet Şakir Can, Kemal Can ve Kenan Tekdağ gibi önemli isimlerin de aralarında bulunduğu toplam 8 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

El konulma kararının ardında ise ağır suçlamalar bulunuyor. Soruşturma kapsamında, "suç örgütü kurmak", "kaçakçılık", "dolandırıcılık" ve "kara para aklama" gibi ciddi suçlamalar holding yönetimine yöneltildi. Bu iddialar doğrultusunda holding bünyesindeki 121 şirkete el konuldu.

Bu operasyon, Türkiye'de iş dünyasında büyük yankı uyandırdı ve Can Holding'in ekonomik faaliyetlerinin büyük ölçüde durmasına sebep oldu. Soruşturmanın ilerleyen süreçlerinde detaylı yargılama ve hukuki süreçler gündemde olmaya devam edecek.

HABERTÜRK VE SHOW TV NE ZAMAN DEVREDİLDİ?

Habertürk ve Show TV gibi Türkiye'nin önde gelen medya kuruluşları, Aralık 2024'te Turgay Ciner tarafından Can Grubu'na devredildi. Bu devirle birlikte Turgay Ciner medya sektöründeki yatırımlarından çekilmiş oldu.

O dönemde yapılan resmi açıklamada, Park Grubu ile Ciner Yayın Holding arasında hisse devrine ilişkin sözleşmenin imzalandığı belirtildi. Açıklamada, "Park Grubu'na bu süreçteki nezaketleri için teşekkür ederiz. Devir işlemleri tamamlandıktan sonra, medya sektöründeki yatırımlarımız, Ciner Yayın Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kenan Tekdağ'ın liderliğinde yürütülecektir." ifadelerine yer verildi.

Bu devir, Can Holding'in medya sektöründe önemli bir oyuncu haline gelmesinin önünü açtı. Ancak, son operasyonlar ve el koyma süreciyle birlikte bu sektörlerde de önemli gelişmeler yaşanıyor.