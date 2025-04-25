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Can Holding kimin? Ciner Holding'in yeni sahibi kim?

Can Holding kimin? Ciner Holding'in yeni sahibi kim?
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Ciner Medya Grubu'nun yeni sahibi olarak gündeme gelen Can Holding'in arkasındaki isim merak konusu oldu. Peki, Can Holding kimin, şirketin sahibi kim? İşte, Can Holding'e dair merak edilen detaylar…

Ciner Medya Grubu'nun devriyle birlikte kamuoyunun dikkatini çeken Can Holding, son günlerin en çok konuşulan şirketlerinden biri oldu. Show TV, Habertürk ve Bloomberg HT gibi önemli medya markalarının yeni sahibi olarak gündeme gelen Can Holding'in kime ait olduğu ise merak edilmeye başlandı. Peki, Can Holding'in sahibi kim, şirketin yönetiminde hangi isimler yer alıyor? İşte, Can Holding hakkında merak edilen tüm bilgiler ve detaylar…

CAN HOLDİNG'İN SAHİBİ KİM?

Ciner Medya Grubu'nun Show TV, Habertürk ve Bloomberg HT gibi medya varlıklarını satın almasıyla birlikte gündeme gelen Can Holding, kamuoyunda büyük ilgi uyandırdı. Şirketin kime ait olduğu ve hangi alanlarda faaliyet gösterdiği merak konusu oldu.

Can Holding kimin? Ciner Holding'in yeni sahibi kim?Can Holding kimin

Can Holding'in sahibi ve Yönetim Kurulu Başkanı iş insanı Kemal Can'dır. 1973 yılında Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde doğan Kemal Can, iş dünyasında enerji, eğitim, sağlık, turizm ve lojistik gibi farklı sektörlerdeki yatırımlarıyla tanınmaktadır. Can Holding; bünyesinde Energy Petrol, Awox, Seikon, Telefox, Mediza Hospital, Golden Hill Hotel ve VIP Transport gibi markaları barındırmakta, son olarak medya sektörüne yaptığı büyük yatırımla dikkat çekmektedir.

2024 yılı Aralık ayında Ciner Yayın Holding'e ait medya şirketlerinin satın alınmasıyla birlikte, Can Holding Türkiye medya sektöründe güçlü bir aktör haline gelmiştir.

Haberler.com / Meryem Türk - Gündem
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