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Can Gürzap kimdir? Kaç yaşında, nereli, neden öldü? Can Gürzap'ın hayatı!

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Gündemin öne çıkan isimleri arasında yer alan Can Gürzap hakkında Can Gürzap kimdir, kaç yaşında, nereli, neden öldü merak ediliyor. Peki, Can Gürzap kim? İşte Can Gürzap'ın hayatı!

Can Gürzap kimdir? Gündemin öne çıkan isimleri arasında yer alan Can Gürzap hakkında Can Gürzap kimdir, kaç yaşında, nereli, neden öldü merak ediliyor. Peki, Can Gürzap kim? İşte Can Gürzap'ın hayatı haberimizde...

CAN GÜRZAP KİMDİR?

Can Gürzap, 26 Mayıs 1944'te İstanbul'da doğmuş önemli bir sinema, tiyatro ve dizi oyuncusu, yazar, eğitmendir. İlk tiyatro eğitimini, kendisi gibi sanatçı olan babası Reşit Gürzap'tan alan sanatçı, 1962'de Kadıköy Maarif Koleji'ni tamamladıktan sonra Ankara Devlet Konservartuarı Tiyatro Bölümü'nü bitirdi ve Londra'da Central School of Speech and Drama'da eğitim gördü. Ankara Devlet Tiyatrosu'nda yönetmen ve oyuncu olarak görev yaptı.

Konservatuvarda öğretmen olarak derslere girdi. TRT'de radyoya birçok radyo tiyatrosu hazırladı. 1971 yılında Arsen Gürzap ile evlendi. 1978'de İstanbul Devlet Tiyatrosu kurucu müdürü oldu. Çevirmenlik ve senaryo yazarlığı da yapan sanatçı, 1990 yılında güzel ve etkileyici konuşma eğitimi veren "Dialog"u kurdu.

Dialog, yıllar içinde bu anlamda eğitim veren en önemli kurumlardan biri haline geldi. Bu kurumda yıllarca eğitmenlik yaptı. Sinema filmlerinde ve dizilerde rol aldı.

"Kartallar Yüksek Uçar", "Ateşten Günler", "Yorgun Savaşçı", "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz" ve "Medcezir", Can Gürzap'ın rol aldığı dizilerden bazılarıydı.

1 Aralık 2023 tarihinde 79 yaşında hayatını kaybetmiştir.

Haberler.com / Onur Bayram - Gündem

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