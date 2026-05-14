Çamlıhemşinli antrenör Ahmet Üstüntaş Türkiye Kayak Federasyonu yönetimine girdi

Türkiye Kayak Federasyonu’nun Ankara’da gerçekleştirilen 6. Olağan Mali Genel Kurulu’nda Çamlıhemşin adına önemli bir başarı elde edildi. Çamlıhemşin Kayak Takımı Antrenörü Ahmet Üstüntaş, federasyon yönetim kuruluna seçilerek bölgenin kış sporlarındaki temsil gücünü ulusal düzeye taşıdı.

Rize’nin Çamlıhemşin ilçesi, kayak sporunda önemli bir başarıya daha imza attı. Türkiye Kayak Federasyonu’nun Ankara’da düzenlenen 6. Olağan Mali Genel Kurulu’nda mevcut başkan Süleyman Şahin yeniden göreve seçilirken, Çamlıhemşin Kayak Takımı Antrenörü Ahmet Üstüntaş da federasyon yönetim kurulunda yer aldı. Uzun yıllardır bölgede kayak sporunun gelişmesi için çalışan Üstüntaş’ın yeni görevi, spor camiasında büyük memnuniyetle karşılandı.

ÇAMLIHEMŞİN’İN KAYAKTAKİ BAŞARISI ULUSAL DÜZEYE TAŞINDI

Kayak sporunda yetiştirdiği sporcular ve altyapı çalışmalarıyla dikkat çeken Çamlıhemşin, federasyon yönetiminde temsil edilmenin gururunu yaşıyor. Bölgedeki kayak kültürünün gelişmesi adına uzun yıllardır emek veren Ahmet Üstüntaş’ın yönetim kuruluna seçilmesi, sadece Çamlıhemşin için değil Rize genelinde de önemli bir gelişme olarak değerlendirildi.

Kayak sporunun özellikle Kaçkar Dağları ve yayla turizmiyle iç içe geliştiği bölgede, genç sporcuların ulusal organizasyonlarda elde ettiği başarıların bu süreçte etkili olduğu ifade edildi. Spor çevreleri, Üstüntaş’ın federasyondaki görev sürecinde bölgedeki spor yatırımlarına katkı sağlayacağı görüşünde birleşti.

KIŞ SPORLARI VE KAYAK TURİZMİNE KATKI SAĞLAMASI BEKLENİYOR

Yerel spor camiası, Ahmet Üstüntaş’ın federasyon yönetiminde yer almasının Çamlıhemşin ve Rize’nin kış sporları alanındaki etkisini artıracağını belirtti. Bölgedeki kayak merkezlerinin gelişmesi, genç sporcuların desteklenmesi ve yeni projelerin hayata geçirilmesi açısından bu temsilin önemli fırsatlar sunacağı ifade edildi.

Özellikle kayak turizmi potansiyeliyle dikkat çeken Çamlıhemşin’de, bu gelişmenin bölge ekonomisine de olumlu yansıması bekleniyor. Sporcular, antrenörler ve vatandaşlar, federasyon yönetiminde yer alan Ahmet Üstüntaş’ın bölgenin sesini daha güçlü şekilde duyuracağına inanıyor.

Haber: Yavuz Günay 

