Ç.RİZESPOR FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN? Ç.Rizespor Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Ç. Rizespor ve Fenerbahçearasında gerçekleşecek olan futbol maçının tarihi ve saatinin yanı sıra yayınlanacağı kanal merak ediliyor. Bu önemli karşılaşma, futbolseverler tarafından büyük bir ilgiyle bekleniyor. 2024-2025 sezonunun başlangıcını işaret eden Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig maçları, bugün oynanacak karşılaşmalarla başlayacak. Maçın tarihi, saati ve yayın kanalı hakkında en güncel bilgilere ulaşmak için haberimizi okuyabilirsiniz.

Ç.RİZESPOR FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Ç. Rizespor Fenerbahçe maçı beIN Sports'tan canlı olarak yayınlanacak. Ç. Rizespor Fenerbahçe maçını beIN Sports'tan şifresiz izleyebilmeniz için beIN Sports kullanıcısı olmanız gerekmektedir. beIN Sports kullanıcıları bu akşamki Ç. Rizespor Fenerbahçe maçını şifresiz izleyebilecekler.

Ç.RİZESPOR FENERBAHÇEMAÇI SAAT KAÇTA?

Ç. Rizespor Fenerbahçe maçı bu akşam saat 21.45'te başlayacak. Maç beIN Sports'tan canlı olarak izlenebilecek.

Ç.RİZESPOR FENERBAHÇEİLK 11 BELLİ OLDU MU?

Fenerbahçe 11'i:

Ç. Rizespor 11':

TEK EKSİK MERT HAKAN

Fenerbahçe'de Rizespor maçı öncesinde tek eksik Mert Hakan Yandaş olacak.

Geçtiğimiz sezondan cezası bulunan Mert Hakan Yandaş, Çaykur Rizespor maçında forma giyemeyecek.

İrfan Can Eğribayat'ın ise 3 maçlık cezası Göztepe deplasmanında son bulmuştu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre bileğinde sakatlığı bulunan Bright Osayi-Samuel, Brighton'la transfer görüşmeleri yapması için izin verilen Ferdi Kadıoğlu ve cezalı Mert Hakan Yandaş'ın yanı sıra Rade Krunic, Miha Zajc ve Ryan Kent kadroda yer almadı.

Sezon başında Fatih Karagümrük'ten transfer edilen Levent Mercan, Ferdi'nin yokluğunda ilk kez kadroya dahil edildi.

Fenerbahçe'nin Rize kafilesinde şu futbolcular yer alıyor:

Dominik Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Ertuğrul Çetin, Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Rodrigo Becao, Samet Akaydın, Yusuf Akçiçek, Jayden Oosterwolde, Levent Mercan, Bartuğ Elmaz, İsmail Yüksek, Fred, Sebastian Szymanski, Cengiz Ünder, İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın, Dusan Tadic, Allan Saint-Maximin, Edin Dzeko, Youssef En Nesyri, Cenk Tosun.