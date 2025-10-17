BURSA BARAJ DOLULUK ORANI 17 EKİM 2025: Bursa baraj doluluk oranı son durum ne?

Bursa'da su krizi derinleşiyor. Son haftalarda arka arkaya gelen ölçümler, kentteki ana içme suyu kaynaklarının kritik seviyelerin de altına düştüğünü gösteriyor. 17 Ekim 2025 tarihi itibarıyla Bursa'daki barajların doluluk oranı alarm veriyor! Peki, Bursa baraj doluluk oranı son durum ne? Bursa'nın suyu bitti mi? 17 Ekim Bursa baraj doluluk oranı haberimizde...

BURSA BARAJ DOLULUK ORANI SON DURUM NE?

Bursa'da 28 Eylül'de %2,33 olan ortalama baraj doluluk oranı, 12 Ekim'de %0,49, 15 Ekim'de ise %0,15 olarak kaydedildi. 16 Ekim itibarıyla doluluk oranı %0 seviyesine düştü. Yani barajlarda neredeyse hiç içilebilir su kalmadı.

Bu gelişme, Bursa'nın en büyük su depolama alanları olan Doğancı Barajı (125 milyon metreküp) ve Nilüfer Barajı (60 milyon metreküp) için tam anlamıyla bir alarm zili anlamına geliyor.

Nilüfer, Yıldırım, Osmangazi, Gürsu, Kestel ilçeleri ile Mudanya'nın bir kısmına su sağlayan bu iki barajın tamamen boşalması, kentteki içme suyu yönetiminin alternatif kaynaklara kaydırılmasına neden oldu.

BURSA BARAJ DOLULUK ORANI 17 EKİM 2025

Barajlardaki suyun tükenmesiyle birlikte, Bursa'nın günlük yaklaşık 400–500 bin metreküplük su ihtiyacının bir kısmı şu şekilde karşılanmaya çalışılıyor:

Çınarcık Barajı'ndan alınan günlük 100 bin metreküp su,

Yeraltı kuyuları,

Doğal pınar ve kaynak suları.

Ancak bu kaynaklar, mevcut ihtiyacın tamamını karşılamaktan uzak. Dolayısıyla su kesintileri kaçınılmaz hale gelmiş durumda.

SU KESİNTİLERİ HANGİ İLÇELERDE UYGULANIYOR?

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraki olan BUSKİ, 1 Ekim 2025'ten itibaren şehre bağlı bazı ilçelerde planlı su kesintilerine başladı. Bu kesintiler:

Osmangazi

Yıldırım

Nilüfer

Mudanya

Gürsu

Kestel

ilçelerinde uygulanıyor ve günde 12 saat sürecek şekilde planlanıyor.

Kesintiler özellikle gece saatlerinde yoğunlaştırılıyor ve hastaneler, kamu binaları gibi kritik altyapılar öncelikli olarak korunuyor.