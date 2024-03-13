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Burcu Köksal kimdir? CHP Afyonkarahisar Merkez Belediye Başkan Adayı Burcu Köksal kaç yaşında, nereli?

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Burcu Köksal kimdir? CHP Afyonkarahisar Merkez Belediye Başkan Adayı Burcu Köksal kaç yaşında, nereli? CHP'nin Afyonkarahisar Merkez Belediye Başkan Adayı olan Burcu Köksal hakkında merak edilenler. Köksal'ın yaşı ve nereli olduğu gibi bilgiler bu haberde yer alıyor. Kendisi halkın yoğun ilgisini çeken bir isim ve seçimlerde önemli bir yere sahip.

Siyasi arenada heyecan her geçen gün daha da artıyor. 31 Mart yerel seçimi için nefesler tutuldu. Bu süreçte en merak edilen konulardan biri de partilerin il ve ilçeler için belirlediği adaylar. Vatandaşlar, seçime giderken kendileri için en doğru kararı vermek üzere adayları araştırmaya devam ediyor. CHP Afyonkarahisar Merkez Belediye Başkan adayı ise Burcu Köksal. Burcu Köksal kimdir? Burcu Köksal nereli, kaç yaşında? İşte ayrıntılar…

BURCU KÖKSAL KİMDİR?

Doğum: 18 Ocak 1980 (44 yıl yaşında), Afyonkarahisar, Türkiye Burcu Köksal (18 Ocak 1980), Türk avukat, siyasetçi. 25, 26, 27 ve 28. dönem TBMM'de ve Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Afyonkarahisar milletvekili olarak yer almıştır. 8 Ocak 1980 tarihinde Afyonkarahisar'da doğdu. Sol görüşlü öğretmen bir ailenin çocuğudur. İlk, orta ve lise öğrenimini Afyonkarahisar'da tamamlamasının ardından 2002 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. 8 Mart 2004 tarihinde Afyonkarahisar'da avukat olarak çalışmaya başladı. Atatürkçü Düşünce Derneği, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Afyonkarahisar Şubesi, Tüketiciyi Koruma Derneği'nde görev aldı.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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