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Burak Dalgın DEVA Partisi'nden neden istifa etti?

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Balıkesir Milletvekili Burak Dalgın, sürpriz bir kararla DEVA Partisi'nden istifa etti. Siyasi kariyeri boyunca özellikle ekonomi ve teknoloji politikalarıyla öne çıkan Dalgın'ın istifası, siyaset gündemine damgasını vurdu. Burak Dalgın neden istifa etti? sorusu kamuoyunda büyük bir merak uyandırırken, bu kararın ardından nasıl bir yol izleyeceği de tartışma konusu oldu.

Burak Dalgın, DEVA Partisi'nde önemli görevler üstlenen isimlerden biri olarak biliniyordu. Partinin kurucuları arasında yer alan ve ekonomi politikalarına yön veren Dalgın, özellikle genç girişimcilerle ilgili çalışmalarıyla dikkat çekmişti.Burak Dalgın hangi sebeplerle DEVA Partisi'nden ayrıldı? sorusu ise gündemin en sıcak başlıkları arasında yer alıyor. Peki, Burak DalgınDEVA Partisi'nden neden istifa etti? Burak Dalgın siyasi kariyerine nasıl devam edecek? Detaylar haberimizde...

BURAK DALGIN DEVA PARTİSİ'NDEN NEDEN İSTİFA ETTİ?

DEVA Partisi Balıkesir Milletvekili Burak Dalgın partisinden istifa etti. Burak Dalgın'ın X hesabından (eski adıyla Twitter) yaptığı açıklama şu şekilde:

Deva Partisi bir çatı bünyesinde farklı bir yola giriyor.

Böylece, programına emek verdiğim, kurucularından olduğum, sayesinde çok kıymetli insanlarla tanıştığım ve dostlar kazandığım partim ile yollarımız ayrılıyor.

Sayın Ali Babacan başta, son beş yılda reel/sanal dünyada bir araya geldiğimiz, birlikte yol yürüdüğümüz, ülkemizin dört yanından tüm arkadaşlarımıza saygı ve selamlarımı iletiyorum.

Deva Partisi işleyişi konusunda tespit, ikaz ve önerilerimi, uzunca bir süredir, sözlü ve yazılı olarak, dar ve toplu ortamlarda dile getirdim. Milletimizin önce anketlerde beyanlarıyla, sonra 2023 ve 2024 seçimlerinde oylarıyla işaret ve talep ettiği köklü değişim maalesef gerçekleşmedi. Halbuki, aynı şeyleri yaparak farklı sonuçlar bekleyemeyiz. Ekim ayındaki büyük kongrede parti yönetiminde görev almadım.

Son süreçte de, karmaşık mekanizmaların siyaset mühendisliği olarak algılanma, kimlik erozyonunu hızlandırma ve geniş kitlelere erişimi zorlaştırma gibi risklerini vurguladım.

Deva'nın programını yazarken ve partiyi kurarken amaçladığımız (1) vatandaşlarımızın ortak meselelerine somut çözümler sunmak; (2) Türkiye'yi yönetme iddiasını/ ekibini ortaya koymak; ve (3) bunları yeni bir siyaset üslubuyla yapmak hedeflerinin bugün de arkasındayım.

Türkiyemizin vasatlığı yenmesi, fırsat pencerelerini değerlendirmesi ve dünyayla her alanda yarışabilmesi için çalışmayı artan bir şevkle sürdüreceğim.

Asırlara ilham veren büyük Yunus Emre'nin dediği gibi:

"Her dem yeniden doğarız/ Bizden kim usanası"

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