Bünyamin Geçgil kimdir? Yeniden Refah Partisi Kayseri - Hacılar Belediye Başkan adayı Bünyamin Geçgil kaç yaşında, nereli?
Bünyamin Geçgil kimdir? Yeniden Refah Partisi Kayseri- Hacılar Belediye Başkan adayı Bünyamin Geçgil kaç yaşında, nereli? Yeniden Refah Partisi'nin Kayseri -Hacılar Belediye Başkan adayı olan Bünyamin Geçgil hakkında bilgi edinme ihtiyacı doğmuştur. Bünyamin Geçgil'nun kaç yaşında olduğu ve nereli olduğu konuları merak konusu olmuştur.
Yeniden Refah Partisi 31 Mart seçimleri öncesinde seçim kongresi gerçekleştirmiş ve adaylarını açıklamıştı. Bünyamin Geçgil kimdir? Yeniden Refah Partisi Kayseri - Hacılar Belediye Başkan adayı Bünyamin Geçgil kaç yaşında, nereli? İşte detaylar!
BÜNYAMİN GEÇGİL KİMDİR?
Bünyamin Geçgil, Yeniden Refah Partisi Kayseri - Hacılar Belediye Başkan adayıdır. Yeniden Refah Partisi Kayseri - Hacılar Belediye Başkan adayı Bünyamin Geçgil esnaftır ve üniversite/yüksekokul mezunudur.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.