BUGÜN KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? Emekli zammı ne zaman açıklanacak? 8 Ocak 2024 Kabine Toplantısı gündemi nedir?

Bugün Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta olacağı gündeme geliyor. 8 Ocak 2024 Kabine Toplantısı gündemi nedir ve Bağ-kur emeklilerinin zam oranı kabine toplantısında konuşulacak mı merak ediliyor. Bugün Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? 8 Ocak 2024 Kabine Toplantısı gündemi nedir? Emekli zammı ne zaman açıklanacak? Detaylar haberimizdedir…

BUGÜN KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

2024'ün ilk kabine toplantısı 8 Ocak 2024 tarihinde gerçekleştirilmesi planlanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Kabinede milyonlarca emeklinin merakla beklediği işçi ve Bağ-Kur emeklilerine verilen zam oranının güncellenmesi masaya yatırılacak.

8 OCAK 2024 KABİNE TOPLANTISI GÜNDEMİ NEDİR?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 3 haftalık aranın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Yeni yılın ilk kabinesi olan toplantıda birbirinden önemli konular masaya yatırılacak.

Kabine, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında bir araya geliyor. Toplantıda işçi ve Bağ-kur emeklilerine verilen zam oranının güncellenmesi konusu görüşülecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başkanlığı'ndaki Kabine toplantısında, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in zam konusunda bir sunum yapması bekleniyor. Ekonomideki son gelişmeler de kabinede ele alınacak.

Faiz artış oranlarının piyasalara yansıması ve enflasyonla mücadele konusunda bakanların Erdoğan'ı bilgilendirmesi bekleniyor. Ticaret Bakanlığının fahiş artışlara ilişkin yürüttüğü denetimler de kabinenin gündeminde olacak.

Terörle mücadele operasyonlarının da kabinede konuşulması bekleniyor. TSK ve MİT'in sınır ötesi operasyonlarına dair yeni bilgiler Erdoğan'a sunulacak.

Meclis Dışişleri Komisyonu'nda kabul edilen protokolün, 16 Ocak'ta açılacak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündemine getirilmesi için çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile İstanbul'da yapılan görüşmelerin detayları kabinede ele alınacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine sonrası kameraların karşısına geçmesi bekleniyor.

EMEKLİ ZAMMI KABİNE TOPLANTISI'NDA AÇIKLANDI MI?

Yeni yılla birlikte memur ve memur emeklileri yüzde 49,25, işçi ve Bağ-Kur emeklileriyse yüzde 37,56 zam aldı. 2 zam oranı arasındaki fark, kamuoyunda tartışma konusu. Hükümet farkın kapatılması için çalışma yürütüyor. Ayrıca en düşük emekli maaşıyla ilgili de düzenleme yapılması hedefleniyor.