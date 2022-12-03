26 Kasım tarihinin gelmesi ile birlikte birçok kişi Bugün hangi sınav var? Ve Bugün ne sınavı var? Sorularını merak ediyor. Çevresinde sınava girecek olan kişiler internet üzerinde Bugün hangi sınav var? Ve Bugün ne sınavı var? Sorularını gün içerisinde sık sık araştırıyorlar. Birçok kişi tarafından bugün hangi sınavın yapılacağı konusu merak ediliyor. Peki, Bugün hangi sınav var? Bugün ne sınavı var? 3 Aralıkta hangi sınav yapılacak?

Bugün hangi sınav var? Sorusu, özellikle 26 Kasım Cumartesi gününün gelmesiyle beraber birçok kişinin merak ettiği konular arasında üst sıralarda yer almaktadır. Bu haberimizde merak edenler için Bugün hangi sınav var? Ve Bugün ne sınavı var? Sorularını yanıtlayacağız. Peki, Bugün hangi sınav var? Bugün ne sınavı var? 3 Aralıkta hangi sınav yapılacak?

BUGÜN HANGİ SINAV VAR?

3 Aralık 2022 tarihinde uygulanacak olan ÖSYM sınavları arasında, herhangi bir sınav bulunmuyor. Yakın tarihli olarak ÖSYM bünyesinde gerçekleştirilecek sınav ise 2022-Arabuluculuk sınavıdır. 2022-Arabuluculuk sınavı, 4 Aralık tarihinde gerçekleştirilecek.