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Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 29 Mart Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda?

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Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Bugün maç var mı? Bugün hangi maçlar var? sorusu futbolseverler tarafından merak edilmekte. Günün maçlarını merak eden birçok kullanıcı ise Bugün maç var mı? Ve Bugün hangi maçlar var? Sorularını araştırıyor. Trendyol Süper Lig, Trendyol 1. Lig, Ziraat Türkiye Kupası, UEFA Avrupa ligi karşılaşmaları ise en çok merak edilen karşılaşmalar arasında yer alıyor. Peki, Bugün hangi maçlar var? Bugün kimin maçı var 29 Mart 2024 Cuma? Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Bugün maç var mı?

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

Bugünün maçları şu şekildedir:

03:35 - Palmeiras vs. Novorizontino (Brezilya Campeonato Paulista) - Spor Smart ve Smart Spor HD kanallarında yayınlanacak.

11:45 - Adelaide United vs. Western United (Avustralya A Ligi) - A-Leagues Youtube kanalında yayınlanacak.

15:30 - Qabala vs. Neftçi Bakü (Azerbaycan Premier Ligi) - CBC Sport kanalında yayınlanacak.

18:00 - Kapaz vs. Karabağ (Azerbaycan Premier Ligi) - CBC Sport kanalında yayınlanacak.

18:00 - Dila Gori vs. Iberia 1999 (Gürcistan Erovnuli Liga) - Gürcistan Erovmuli Liga Youtube kanalında yayınlanacak.

19:00 - Kolkheti 1913 vs. Telavi (Gürcistan Erovnuli Liga) - Gürcistan Erovmuli Liga Youtube kanalında yayınlanacak.

20:00 - Dinamo Batum vs. Torpedo Kutaisi (Gürcistan Erovnuli Liga) - Gürcistan Erovmuli Liga Youtube kanalında yayınlanacak.

21:00 - Benfica vs. GD Chaves (Portekiz Liga NOS) - Spor Smart ve Smart Spor HD kanallarında yayınlanacak.

22:00 - Al Ettifaq vs. Al Ahli (Suudi Arabistan Pro Lig) - S Sport Plus, TV 8 Buçuk ve Exxen kanallarında yayınlanacak.

23:00 - Cadiz vs. Granada (İspanya La Liga) - S Sport Plus ve S Sport kanallarında yayınlanacak.

23:00 - Lille vs. Lens (Fransa Ligue 1) - Bein Sports 4 ve beIN Sports Tod TV kanallarında yayınlanacak.

23:30 - Estrela vs. Sporting Lisbon (Portekiz Liga NOS) - Spor Smart ve Smart Spor HD kanallarında yayınlanacak.

Emir Ceran
Emir Ceran
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