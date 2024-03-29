Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 29 Mart Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda?

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BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?



Bugünün maçları şu şekildedir:

03:35 - Palmeiras vs. Novorizontino (Brezilya Campeonato Paulista) - Spor Smart ve Smart Spor HD kanallarında yayınlanacak.

11:45 - Adelaide United vs. Western United (Avustralya A Ligi) - A-Leagues Youtube kanalında yayınlanacak.

15:30 - Qabala vs. Neftçi Bakü (Azerbaycan Premier Ligi) - CBC Sport kanalında yayınlanacak.

18:00 - Kapaz vs. Karabağ (Azerbaycan Premier Ligi) - CBC Sport kanalında yayınlanacak.

18:00 - Dila Gori vs. Iberia 1999 (Gürcistan Erovnuli Liga) - Gürcistan Erovmuli Liga Youtube kanalında yayınlanacak.

19:00 - Kolkheti 1913 vs. Telavi (Gürcistan Erovnuli Liga) - Gürcistan Erovmuli Liga Youtube kanalında yayınlanacak.

20:00 - Dinamo Batum vs. Torpedo Kutaisi (Gürcistan Erovnuli Liga) - Gürcistan Erovmuli Liga Youtube kanalında yayınlanacak.

21:00 - Benfica vs. GD Chaves (Portekiz Liga NOS) - Spor Smart ve Smart Spor HD kanallarında yayınlanacak.

22:00 - Al Ettifaq vs. Al Ahli (Suudi Arabistan Pro Lig) - S Sport Plus, TV 8 Buçuk ve Exxen kanallarında yayınlanacak.

23:00 - Cadiz vs. Granada (İspanya La Liga) - S Sport Plus ve S Sport kanallarında yayınlanacak.

23:00 - Lille vs. Lens (Fransa Ligue 1) - Bein Sports 4 ve beIN Sports Tod TV kanallarında yayınlanacak.

23:30 - Estrela vs. Sporting Lisbon (Portekiz Liga NOS) - Spor Smart ve Smart Spor HD kanallarında yayınlanacak.