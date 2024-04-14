Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 14 Nisan Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda?

Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Bugün maç var mı? Bugün hangi maçlar var? sorusu futbolseverler tarafından merak edilmekte. Günün maçlarını merak eden birçok kullanıcı ise Bugün maç var mı? Ve Bugün hangi maçlar var? Sorularını araştırıyor. Trendyol Süper Lig, Trendyol 1. Lig, Ziraat Türkiye Kupası, UEFA Avrupa ligi karşılaşmaları ise en çok merak edilen karşılaşmalar arasında yer alıyor. Peki, Bugün hangi maçlar var? Bugün kimin maçı var 14 Nisan 2024 Cumartesi Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Bugün maç var mı?

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

12:00 Adana İdmanyurdu - Trabzonspor (Turkcell Kadınlar Futbol Ligi, Yayın Yok)

13:00 Fenerbahçe - Amedspor (Turkcell Kadınlar Futbol Ligi, FB TV)

13:30 Tuzlaspor - Göztepe (Trendyol 1. Lig, TRT Spor, Bein Sports 2, beIN Sports Tod TV)

13:30 Pendikspor - Başakşehir (Trendyol Süper Lig, Bein Sports 1, beIN Sports Tod TV)

14:00 Ankara BB - Galatasaray (Turkcell Kadınlar Futbol Ligi, Yayın Yok)

14:00 Şanlıurfaspor - Bandırmaspor (Trendyol 1. Lig, TRT Spor, Bein Sports Max 2, beIN Sports Tod TV)

16:00 Hatayspor - İstanbulspor (Trendyol Süper Lig, Bein Sports 2, beIN Sports Tod TV)

16:00 Ç.Rizespor - Antalyaspor (Trendyol Süper Lig, Bein Sports 1, beIN Sports Tod TV)

19:00 Kocaelispor - Giresunspor (Trendyol 1. Lig, TRT Spor, Bein Sports 2, beIN Sports Tod TV)

19:00 Fatih Karagümrük - Fenerbahçe (Trendyol Süper Lig, Bein Sports 1, beIN Sports Tod TV)