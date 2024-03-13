Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 13 Mart Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda?

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BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

Bugün oynanacak olan herhangi bir Trendyol Süper Lig, Trendyol 1. Lig, Ziraat Türkiye Kupası maçı bulunmamaktadır.

Taichung - Abdish Ata (AFC Kupası Çeyrek Final) - 11:00

Yokohama Marinos - Shandong Taishan (AFC Şampiyonlar Ligi) - 13:00

Milan - Real Madrid (UEFA Gençlik Ligi) - 18:00

Mainz - Porto (UEFA Gençlik Ligi) - 20:00

Atletico Madrid - Inter (UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16) - 23:00

B.Dortmund - PSV (UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16) - 23:00