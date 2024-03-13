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Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 13 Mart Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda?

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Bugün maç var mı? sorusu futbolseverler tarafından araştırılmakta. Sporseverler 13 Mart tarihinde hangi maçlar olduğunu merak ediyor. Sporseverler farklı liglerde oynanacak olan maçların hangi kanalda ve saat kaçta yayınlanacağını araştırıyor. Peki, Bugün hangi maçlar var? Bugün kimin maçı var 13 Mart Çarşamba 2024?

Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Bugün maç var mı? Bugün hangi maçlar var? sorusu futbolseverler tarafından merak edilmekte. Günün maçlarını merak eden birçok kullanıcı ise Bugün maç var mı? Ve Bugün hangi maçlar var? Sorularını araştırıyor. Trendyol Süper Lig, Trendyol 1. Lig, Ziraat Türkiye Kupası, UEFA Avrupa ligi karşılaşmaları ise en çok merak edilen karşılaşmalar arasında yer alıyor. Peki, Bugün hangi maçlar var? Bugün kimin maçı var 13 Mart 2024 Çarşamba? Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Bugün maç var mı?

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

Bugün oynanacak olan herhangi bir Trendyol Süper Lig, Trendyol 1. Lig, Ziraat Türkiye Kupası maçı bulunmamaktadır.

Taichung - Abdish Ata (AFC Kupası Çeyrek Final) - 11:00

Yokohama Marinos - Shandong Taishan (AFC Şampiyonlar Ligi) - 13:00

Milan - Real Madrid (UEFA Gençlik Ligi) - 18:00

Mainz - Porto (UEFA Gençlik Ligi) - 20:00

Atletico Madrid - Inter (UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16) - 23:00

B.Dortmund - PSV (UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16) - 23:00

Emir Ceran
Emir Ceran
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