Bugün hangi maçlar var? 4 Kasım maç takvimi! Bugün kimin maçı var?

4 Kasım akşamı UEFA Şampiyonlar Ligi'nde nefes kesen mücadeleler futbolseverlerle buluşacak. Grup aşamasında kader maçlarına çıkacak takımlar, bir üst tura yükselme yolunda önemli puanlar için sahaya çıkıyor. Heyecanın ve temponun yüksek olacağı karşılaşmalarda yıldız oyuncuların performansı ve kritik anlar büyük merakla takip edilecek. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

YAYINLAR

13:00 - Hiroshima - Gangwon - Smartspor

13:00 - FC Seoul - Chengdu Rongcheng - Smartspor 2

15:15 - Buriram - Shanghai Port - Smartspor

19:00 - Al Sadd - Al Ahli - Smartspor

19:00 - Sepahan FC - Ahal - Smartspor 2

20:45 - Napoli - Eintracht Frankfurt - Tabii

20:45 - Slavia Prag - Arsenal - Tabii

21:15 - Al Ittihad - Al Sharjah - Smartspor 2