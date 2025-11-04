Haberler

Bugün hangi maçlar var? 4 Kasım maç takvimi! Bugün kimin maçı var?

Bugün hangi maçlar var? 4 Kasım maç takvimi! Bugün kimin maçı var?
4 Kasım akşamı UEFA Şampiyonlar Ligi'nde futbol heyecanı doruğa çıkıyor. Grup aşamasında kritik mücadelelere sahne olacak karşılaşmalarda takımlar, hem puan hem de prestij mücadelesi verecek. Temponun yüksek olduğu, taktik savaşlarının öne çıkacağı bu gece, futbolseverlere adeta şölen niteliğinde anlar yaşatacak. Peki, bugün hangi maçlar var? 4 Kasım maç takvimi! Bugün kimin maçı var?

4 Kasım akşamı UEFA Şampiyonlar Ligi'nde nefes kesen mücadeleler futbolseverlerle buluşacak. Grup aşamasında kader maçlarına çıkacak takımlar, bir üst tura yükselme yolunda önemli puanlar için sahaya çıkıyor. Heyecanın ve temponun yüksek olacağı karşılaşmalarda yıldız oyuncuların performansı ve kritik anlar büyük merakla takip edilecek. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

  • 13:00 - Hiroshima - Gangwon - Smartspor
  • 13:00 - FC Seoul - Chengdu Rongcheng - Smartspor 2
  • 15:15 - Buriram - Shanghai Port - Smartspor
  • 19:00 - Al Sadd - Al Ahli - Smartspor
  • 19:00 - Sepahan FC - Ahal - Smartspor 2
  • 20:45 - Napoli - Eintracht Frankfurt - Tabii
  • 20:45 - Slavia Prag - Arsenal - Tabii
  • 21:15 - Al Ittihad - Al Sharjah - Smartspor 2

  • 23:00 - Atletico Madrid - St. Gilloise - Tabii
  • 23:00 - Bodo Glimt - Monaco - Tabii
  • 23:00 - Juventus - Sporting Lisbon - Tabii
  • 23:00 - Liverpool - Real Madrid - Tabii
  • 23:00 - Olympiakos - PSV - Tabii
  • 23:00 - PSG - Bayern Münih - Tabii
  • 23:00 - Tottenham - Kopenhag - Tabii
  • 23:00 - Coventry - Sheffield United - Exxen
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
