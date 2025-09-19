Bugün hangi maçlar var? 19 Eylül maç takvimi! Bugün kimin maçı var?
19 Eylül Cuma akşamı, futbolseverler heyecan dolu anlara tanıklık edecek. Şampiyonlar Ligi ve Konferans Ligi eleme maçlarında takımlar, tur atlamak için sahaya çıkacak. Taraftarların coşkusuyla daha da büyüyen bu mücadeleler, unutulmaz anlar yaşatacak. Kritik karşılaşmaların detayları haberimizin devamında yer alıyor.
CANLI YAYINLAR
- Serik Spor - Bandırmaspor – 14:30 – TRT Spor
- Serik Spor - Bandırmaspor – 14:30 – BeIN Sports 2
- İstanbulspor - Çorum FK – 17:00 – BeIN Sports 2
- İstanbulspor - Çorum FK – 17:00 – TRT Spor
- Kaiserslautern - Preussen M. – 19:30 – Tivibu Spor 3
- A. Bielefeld - Greuther Fürth – 19:30 – S Sport Plus
- A. Bielefeld - Greuther Fürth – 19:30 – Tivibu Spor 2
- Göztepe - Beşiktaş – 20:00 – BeIN Sports 1
- Devre Arası (Futbol) – 20:45 – A Spor
- S. Rotterdam - Twente – 21:00 – Tivibu Spor 4
- Stuttgart - St. Pauli – 21:30 – Tivibu Spor 1
- Stuttgart - St. Pauli – 21:30 – S Sport Plus
- Lecce - Cagliari – 21:45 – S Sport 2
- Lyon - Angers – 21:45 – BeIN Sports 4
- Real Betis - Real Sociedad – 22:00 – S Sport Plus
- Rio Ave - Porto – 22:15 – Tivibu Spor 3
- Rio Ave - Porto – 22:15 – S Sport Plus
DİĞER YAYINLAR
- UEFA Şampiyonlar Ligi Özetler – 10:15 – TRT Spor
- Ümraniyespor - Iğdır FK – 17:00 – BeIN MAX1
- Gündem Futbol – 19:30 – TRT Spor
- Skorbord (Futbol) – 20:00 – A Spor
- Skorbord (Futbol) – 21:00 – A Spor
- Real Betis - Real Sociedad – 22:00 – S Sport
- Hatayspor - Boluspor – 20:00 – TRT Spor
- Hatayspor - Boluspor – 20:00 – BeIN Sports 2
- Lecce - Cagliari – 21:45 – S Sport Plus
- 90+1 (Futbol) – 22:00 – A Spor
- İleri Üçlü (Futbol) – 23:30 – TRT Spor