Bugün hangi maçlar var? 15 Eylül maç takvimi! Bugün kimin maçı var?
15 Eylül Pazartesi akşamı, futbol tutkunları için heyecan dorukta olacak. Şampiyonlar Ligi ve Konferans Ligi eleme maçlarında takımlar, tur atlamak ve önemli zaferler kazanmak için sahaya çıkacak. Futbolseverler, unutulmaz karşılaşmaların keyfini yaşayacak. Peki, bugün hangi maçlar var? 15 Eylül maç takvimi! Bugün kimin maçı var?
15 Eylül Pazartesi akşamı, futbol sahalarında büyük heyecan yaşanacak. Şampiyonlar Ligi ve Konferans Ligi eleme turlarında takımlar, tur atlama mücadelesi verecek. Taraftarların coşkusuyla artan bu heyecan, futbolseverlere unutulmaz anlar sunacak. Kritik maçlara dair tüm detaylar haberimizin devamında yer alıyor.
CANLI YAYINLAR
- Hellas Verona-Cremonese (Canlı) - 19:30 - S Sport 2
- Erzurumspor FK - Sakaryaspor (Canlı) - 20:00 - TRT Spor
- Çaykur Rizespor-Gençlerbirliği (Canlı) - 20:00 - BeIN Sports 1
- Como-Genoa (Canlı) - 21:45 - S Sport 2
- Espanyol-Mallorca (Canlı) - 22:00 - S Sport
DİĞER YAYINLAR
- Trendyol Süper Lig Özetler - 07:00 - TRT Spor
- Trendyol 1. Lig Özetler - 07:30 - TRT Spor
- Sabah Sporu - 08:00 - A Spor
- İlk Baskı - 08:00 - TRT Spor
- Trendyol Süper Lig Özetler - 10:15 - TRT Spor
- Spor Bülteni - 10:25 - TRT Spor
- Spor Ajansı - 11:00 - A Spor
- Spor Manşet - 11:00 - TRT Spor
- Gün Ortası - 12:30 - TRT Spor
- Spor Bülteni - 13:30 - TRT Spor
- Gün Ortası - 14:00 - A Spor
- Spor Stüdyosu - 14:00 - TRT Spor
- Spor Gündemi - 15:00 - A Spor